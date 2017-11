Flensburger Tageblatt : Zeit für Zeitung in der Schule

vergrößern 1 von 2 Foto: Michael Staudt 1 von 2

von Carlo Jolly

erstellt am 06.Nov.2017 | 06:46 Uhr

Das Projekt „Zeitung in der Schule“ (Zisch) startet heute ins Wintersemester. Bis zum 2. Februar werden insgesamt 1133 Schüler in 47 Klassen an 27 Schulen in und um Flensburg mit täglichen Nachrichten aus Stadt, Land und der weiten Welt versorgt. Das sind fast so viele Schüler wie im Rekordjahr 2016 (1278 Schüler) und deutlich mehr als vor zwei Jahren (925 Schüler).

Die Klasse 4b der Hohlwsegschule bekam schon vorab am Freitag Besuch vom Tageblatt. Während Fotograf Michael Staudt die Viertklässler für ein Begrüßungsfoto für alle Zisch-Schüler zusammenstellte, suchten die Kinder ihr Lieblingstitelfoto der vergangenen beiden Wochen aus. Der Regenbogen über dem Wattenmeer und der Ottifant mit Porsche vor dem Nordertor standen besonders hoch im Kurs.

Danach blieb noch Zeit für Fragen der Schüler an die Reporter. Erste Frage: Wie teuer ist so eine Kamera-Ausrüstung mit Teleobjektiv und zwei Blitzen. Staudt erzählte, dass so etwas mehrere tausend Euro koste.



Teilnehmer vom Förderzentrum bis Gymnasium





Aber wer nicht gleich professionell in die Sportfotografie einsteigen wolle, könne zum Beispiel auf die teure Blitzanlage verzichten und vielleicht auch ein einfacheres Objektiv wählen. Die Grundschüler mit ihrer Deutschlehrerin Gundula Wendorff-Lappe interessierten sich aber auch dafür, wo Journalisten so ihre Themen und Informationen herbekommen und wer all die anderen Fotos macht, wenn die beiden Tageblatt-Fotografen gerade anderswo unterwegs sind. Wenn also Klassenlehrerin Claudia Peters den Kindern heute ihre erste Montagszeitung verteilt, sind die Neun- und Zehnjährigen schon ein bisschen Medienprofis.

Besonders stark engagiert bei Zisch sind in diesem Winter die Alexander-Behm-Schule in Tarp sowie die Eckener-Schule in Flensburg mit je zehn teilnehmenden Schulklassen. Das Interesse reicht durch alle Schulformen vom Förderzentrum bis zum Gymnasium. In Flensburg sind zum Beispiel sowohl die Friholt- als auch die Goethe-Schule mit je drei teilnehmenden Klassen vertreten. Auch Handwerkskammer, Kreishandwerkerschaft, IHK-Wirtschaftsakademie, Volkshochschule sowie gleich mehrere Weiterbildungsträger sind vertreten. Und mit Ostsee- und Waldorfschule machen auch beide freien Privatschulen in der Stadt beim Projekt „Zeitung in der Schule“ mit.