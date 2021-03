Zahlen vom Mittwoch : Zehn neue Corona-Fälle in Flensburg: Inzidenz bleibt unter 100

Die Stadt Flensburg gibt die 7-Tage-Inzidenz am Mittwoch mit 97,6 an. 17 Menschen liegen auf der Corona-Station.

Flensburg | Die Corona-Inzidenzwert in Flensburg steigt weiter an, ist aber auch am Mittwoch unterhalb der kritischen Marke von 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb einer Woche geblieben. Der Inzidenzwert beträgt jetzt 97,6. Das Gesundheitsamt meldete zehn neue Infektionen. Während es in den vergangenen Wochen in fast allen Fällen möglich war, d...

