Flensburger Fördeschnack : ZDF-Krimi mit Natalia Wörner: Verbrecherjagd mit Fischbrötchen

Am Montag flimmert Flensburg zur besten Sendezeit über die Bildschirme der Republik – ausnahmsweise nicht wegen Corona.

Flensburg | Der Fördeschnack ist eine wöchentliche Rubrik, die Themen rund um Flensburg aufgreift. In dieser werden aktuelle Ereignisse und Probleme glossierend kommentiert. Gar nicht so einfach, an einem beliebigen Tag um 20.15 Uhr das deutsche Fernsehen einzus...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.