Santiano-Fanclub : „Zack-Ahoi!“ an der Hafenspitze

Lautstark skandierten die Fans ihren Schlachtruf „Zack Ahoi!“, der auch außerhalb des Treffpunkts an der Hafenspitze für Aufmerksamkeit sorgte. Es war nicht zu überhören: Der „1. Offizielle Santiano-Fanclub“ veranstaltete sein alljährliches Treffen, um seine Verbundenheit mit der Flensburger Erfolgsband und ihrer Musik zu zelebrieren.

Rund 100 Mitglieder der lockeren Fangemeinde trafen sich in einem Lokal, das sprichwörtlich den „Heimathafen“ der Piratenmusiker symbolisiert – lief in der Fördestadt doch alles vom Stapel und kommt der heißgeliebte „27-Master“ immer wieder hierher zurück. Fast alle waren im Fanclub-Markenzeichen erschienen, dem schwarzen T-Shirt mit markantem Aufdruck. Auch ein großformatiges Banner (das „Heilige Tuch“) war vor Ort, das unter den Mitgliedern in ganz Deutschland verschickt wird, wo immer die Band gerade gastiert. „Das funktioniert ausgezeichnet, da unsere 7300 Mitglieder eine eingeschworene Gemeinschaft sind“, sagt Kirsten Suckert, die mit Helge Petersen und Marion Wolf als Administrator fungiert. Einen eingetragenen Verein wollen die Mitglieder nicht, damit sei zu viel Bürokratie verbunden. „Unser wilder Fanclub trägt sich allein, auch ohne Werbung und Beiträge“, sagen sie. Mitglieder gebe es in ganz Europa, den USA, in Brasilien, natürlich in Deutschland, über die Hälfte lebe in Schleswig-Holstein. Kommuniziert wird via „facebook“. Die weiteste Anreise zum diesjährigen „Stammi“ hatten Monica Zimmermann und Reiner Wolf: Sie waren aus dem Kanton Aargau in der Schweiz an die Förde gekommen.

Der Aufwand „lohnt sich auf jeden Fall“, betonen die Schweizer, die bereits drei Mal zu Santiano-Konzerten nach Flensburg geflogen sind. „Band und Musik sind einfach mein Ding“, bekräftigt auch Andrea „Cruella“ Blaschke aus der Nähe von Stuttgart, die 13 Stunden Bus- und Zugfahrt nicht gescheut und 15 Konzerte besucht hat. Das toppt locker Karina Langel aus Köln, die eher 40 als 30 Mal die Band live erlebt hat und dabei immer in der ersten Reihe saß. Stilecht mit Papagei auf der Schulter erzählt sie, dass sie sich früher solch ein Fanverhalten nicht hätte vorstellen können, es heute aber begeistert lebt. Durch Santiano habe sie mit Ehemann Horst Flensburg und die Förde-Region kennen gelernt: „Das hat uns so gut gefallen, dass wir im Mai eine Wohnung in Harrislee gemietet haben und jetzt teilweise hier leben“, sagt die rheinische Ruheständlerin. Hier sei es nicht so hektisch wie in ihrer Großstadt, vor allem die Luft sehr viel besser. Mit ihrer Begeisterung für die Musik von Santiano bestätigen alle, dass der Musikstil der Band und die Themen Freiheit, Meer und mehr, idealisiert am Piraten-Topos, unverändert im Trend liegen und Fans binden.

Den 5. Stammi des „1. Offiziellen Santiano-Fanclubs“ hat die Band übrigens finanziell unterstützt. Voller Spannung erwarten die Mitglieder nun das nächste Album von Santiano – „Im Auge des Sturms“, das am 13. Oktober veröffentlicht wird.

von Gunnar Dommasch

erstellt am 21.Aug.2017 | 06:29 Uhr