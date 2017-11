Bürgerhaus Harrislee : Wunderübungen am Beziehungs-Gefrierpunkt

vergrößern 1 von 1 Foto: Gloyer 1 von 1

Das schaurige Desaster einer katastrophalen Ehe samt typischem Wust an Schuldzuweisungen und Polemik, das Ganze genüsslich ausgewalzt in amüsanter Sitzung beim hoffnungslos überforderten Paartherapeuten: Das war die besondere Mischung, die das Gastspiel „Die Wunderübung“ von Daniel Glattauer der Komödie im Bayerischen Hof, München, am Sonnabend im Harrisleer Bürgerhaus servierte. Die gelungene Inszenierung von Bernd Schadewald präsentierte mit Michaela May als wortgewaltiger Joana Dorek, Michael Roll als „angeklagtem“ Ehemann Valentin Dorek und Robert Giggenbach als verzweifeltem Therapeuten äußerst bekannte und hervorragende Schauspieler. Stehende Ovationen und Riesenapplaus sprachen für die Begeisterung des Publikums.

Alle hypnotherapeutischen Mühen, dies sanfte „Spüren Sie jetzt Ihren Atem…“ richtet nichts aus gegen die ausgefeilt eskalierende Streitkultur des Paares auf dem Beziehungs-Gefrierpunkt. Auch nicht der witzig gespielte Rollentausch – Herr Dorek spielt Frau Dorek, und umgekehrt. Nach dem therapeutischen Offenbarungseid „Warum trennen Sie sich eigentlich nicht?“ kann als allerallerletzte Möglichkeit und geheimer Notnagel nur noch die „Wunderübung“ helfen: Die den „armen, zitternden“ Therapeuten völlig aus der Bahn werfende plötzliche Email-Nachricht, dass ihn Ehefrau Annika „verlässt“. Dem Zuschauer schwant der Trick. Genießerisch erlebt er, wie sich die zerstrittenen Doreks auf den Plan gerufen fühlen, vom empörten „Gerade Sie wollen uns helfen“ bis zum mitfühlenden „Wir helfen Ihnen“: Endlich! Das „Wunder“ wirkt. Das musikalische „Love is in the Air“ samt Versöhnungskuss begleitet ein vielstimmig erleichterter Seufzer aus dem Zuschauerraum.