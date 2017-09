Wundenlecken bei der Flensburger SPD

vergrößern 1 von 1 1 von 1

von Holger Ohlsen

erstellt am 25.Sep.2017 | 03:00 Uhr

Es war auch im traditionell linken Flensburg kein guter Wahlabend für die SPD. Die Wähler machten die CDU stark, Clemens Teschendorf konnte keinen Schwung holen, um im Kreis Petra Nicolaisen Paroli zu bieten. Entsprechend enttäuscht gab sich der Flensburger SPD-Chef Florian Matz. „In der Stadt ein Kopf-an-Kopf-Rennen, im Kreis liegt die CDU-Kandidatin weit vorne – für uns ein erschreckendes Ergebnis.“ In der Gesamtbewertung wählt Matz dennoch die Zukunft. „Es ist ein Signal für eine personelle und programmatische Neuaufstellung der Sozialdemokraten. Wir müssen das bedingungslose Grundeinkommen stärker in die Debatte tragen.“ Immerhin: Am Ende hatte Teschendorf bei den Erststimmen (je 30,8 Prozent) in Flensburg 33 mehr. Bei den Zweitstimmen führt die CDU (27,2) klar vor der SPD (24,6 Prozent).

Des einen Leid ist des anderen Freud: Die Flensburger CDU wurde vom Wähler deutlich weniger stark gerupft als die Bundespartei. Für CDU-Chef Arne Rüstemeier war es daher ein „Super-Ergebnis“, und die 7,5 Prozent der AfD verkraftbar. „Das ist fast die Hälfte weniger als im Bund. Wir hatten Schlimmeres befürchtet.“

Für die Linkspartei lief die Wahl in Flensburg optimal. „Wir haben landesweit das beste Ergebnis geholt und unser lokales Flensburger Ergebnis von der Landtagswahl nochmals deutlich verbessert“, freut sich Gabi Ritter über 11,6 Prozent. „Wir spüren deutlichen Aufwind für die Ideen der Linken – jetzt gehen wir ganz cool in den Kommunalwahlkampf!“

Auch am anderen Ende des politischen Spektrums war jemand sehr zufrieden. „Für uns geht es ständig aufwärts. Ich hoffe, wir können uns auf diesem Niveau stabilisieren“, so Frank Hansen, Vormann der AfD im Norden Schleswig-Holsteins. Da Hansen angetreten ist, die AfD auf kommunaler Ebene zu strukturieren, wird zur nächsten Kommunalwahl mit der Partei zu rechnen sein. Für ihre Vorstandssprecherin Benita von Brackel-Schmidt haben sich die Grünen sehr gut geschlagen, in Flensburg mit 15,1 Prozent das sehr gute Ergebnis der Landtagswahl bestätigt und sich noch vor das Bundesergebnis gesetzt. FDP-Kandidat Christian Lucks bedauert einzig, dass die Freien Demokraten (10,3 Prozent) das Ziel, drittstärkste Kraft zu werden, verfehlt haben.