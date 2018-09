Veranstaltung in Flensburg : Wortgottesfeier an Bord

Der Semestereröffnungsgottesdienst führt auf einen Traditionssegler.

Flensburg | Zum Semestereröffnungsgottesdienst geht es an Bord der H.F.42 Providentia. In seiner Funktion als Hochschulseelsorger in Flensburg wird Pastoralreferent Florian Aydogan auf dem Hochsee-Kutter-Ewer an der Hafenspitze am Dienstag, 18. September um 18:30 Uhr eine Wortgottesfeier halten. Auch Nichtstudenten sind zu der Veranstaltung eingeladen. Die H.F.42 Providentia ist der einzige noch erhaltene Finkenwerder Kutter-Ewer.