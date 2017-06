Poetry Slam in Flensburg : Workshop mit Björn Högsdal

vergrößern 1 von 2 Foto: Uwe Lehmann 1 von 2

Am 10. und am 17. Juni von 11 bis 17 Uhr lädt Björn Högsdal (Foto) Menschen von 13 bis 33 ein, kreativ zu werden. Der Poetry Slammer hilft den Teilnehmern, eine Textidee zu finden und unterstützt sie bei der Arbeit an den eigenen Texten. Högsdal wird die Kreativen Schritt für Schritt begleiten, ihren Stil zu entdecken und individuelle Stärken herauszuarbeiten. Auch für die Umsetzung auf der Bühne hat er gute Tipps – das Performance-Mikrophon- und Bühnentraining ist wichtiger Teil des Workshops. Saskia Behrmann von der Jugendkirche am Ochsenmarkt 40 nimmt Anmeldungen entgegen: Telefon 0461-5030982, Email: flensburg@jugendkirche.kk-sf.de.

von Joachim Pohl

erstellt am 08.Jun.2017 | 12:37 Uhr