„Wonnemonat für Frauen“

Lesungen, Vorträge, Frühstückstreffen und Straßenaktionen finden rund um den Internationalen Frauentag statt

von Antje Walther

27. Februar 2018, 12:48 Uhr

Die Teilnehmerinnen der Runde, die das Programm zum 8. März vorstellt, wüssten, welchen Tag sie zum Feiertag machen würden: den internationalen Frauentag natürlich. Der Feiertag ist schon vergeben, die Frauenthemen sind noch längst nicht durch. So haben die Veranstalterinnen hundert Jahre nach der Geburtsstunde des Frauenwahlrechts eine gehaltvolle, auch politische Veranstaltungsreihe aufgelegt, die bundesweit ihresgleichen sucht.

Ute Morgenroth vom Frauenwerk spricht deshalb vom März als dem „Wonnemonat für die Frauen“: Zwischen dem 4. und 23. März finden Vorträge, Lesungen, Frühstückstreffen und Straßenaktionen statt. Den Anfang macht am 4. März im Flensborghus das traditionelle Frauenfrühstück. Dieses Mal bekommt es Diskussionsfutter von der „Me-too-Kampagne“. Akteure des Improvisationstheater werden sich unter die Frauen mischen und spontan spielen. Mit Theater geht es am Nachmittag in Fruerlund weiter: „Schwarzweißgibtbunt“ ist der vielsagende Titel des Stücks, für das Henriette Felix-Schumacher die künstlerische Leitung hat.

Am 8. März buhlen drei Veranstaltungen um die Gunst von Besucherinnen. Fast im Vorbeigehen gibt es beim Infostand an der Holmnixe zwischen 11 und 13 Uhr Marzipan-Rosen mit auf den Weg und Forderungen auf einer Postkarte. „Wirtschaftliche Unabhängigkeit, soziale Absicherung der Mini-Jobs, kein Sexismus“, zählt Kirsten Kaack auf, Sprecherin des Flensburger Frauenforums.

Zwischen 10 und 12 erörtert Susanne Uhl vom DGB, „wie weiblich 4.0“ ist. Vier Punkt null übersetzt Ute Morgenroth mit der digitalen Arbeitswelt, digitaler Zukunft, in der es mit „Home office“ nicht getan sei. Parallel gibt es ein internationales Frauenfrühstück im Bürgerhaus in Harrislee. Überaus international ist das alljährliche Frauenfest, deren Fäden Anna Dimitriou in den Händen hält. Ballett, iranische und griechische Gesänge, afrikanische Trommeln und Köstlichkeiten gibt es in der Oase Mürwik – „meist geht es bis Mitternacht“, sagt Dimitriou.

Warum eine Jeans um die Erde kreisen und trotzdem für „’nen Appel und ’n Ei“ zu haben ist, wie Ute Morgenroth sagt, klärt der Vortrag „Kann denn Mode Sünde sein?“ am 11. März. Und auch, warum „wir Druck auf die Unternehmen machen müssen“.

Neben der Lesung mit der populären Britin Laurie Penny aus„Bitch Doktrin“ gibt es eine Lesung, die Ute Morgenroth als Highlight kennzeichnet: Jennifer Teege liest über ihren Großvater Amon Göth, der KZ-Kommandant und Gegenspieler Schindlers war. Besonders ist auch der Veranstaltungsort: die KZ-Gedenkstätte Ladelund. Es gibt einen Busshuttle (10 Euro), die Anmeldefrist endet am 12. März (frauenwerk-flens@gmx.de). Und zumindest die beiden Lesungen sind auch etwas für Männer...