Nachfolger von Sven Sausmikat : Wolfgang Matthiessen ist neuer Präsident vom Lionsclub Flensburg

Er bedankte sich bei seinem Vorgänger für ein ideen- und ereignisreiches Jahr und startet motiviert in seine Amtsperiode.

von Flensburger Tageblatt

07. Juli 2019, 09:54 Uhr

Ende Juni trat im Rahmen der feierlichen Präsidentenübergabe Wolfgang Matthiessen das neue Amt als Präsident des Lions Clubs Flensburg von 1959 an. Er löste hiermit Sven Sausmikat ab, dessen Amtszeit zu Ende ging und der in den vergangenen zwölf Monaten die Geschicke des ältesten Lionsclubs in Flensburg lenkte.

Flensburger Tageblatt

In einer kurzen Rede ließ der scheidende Präsident Sven Sausmikat das vergangene Lionsjahr Revue passieren. Er erwähnte unter anderem Besuche in Flensburger Unternehmen wie der Flensburger Brauerei und der Yachtwerft Robbe & Berking, Besuche des Meistertrainers der SG Flensburg Handewitt Mike Machulla und auch der Ministerpräsident von Schleswig Holstein, Daniel Günther, war trotz vollem politischen Veranstaltungskalender im Club zugegen. Zugleich wurde noch ein weiteres neues Clubmitglied in einer kleinen Aufnahmefeier in den Club eingeführt. Sausmikat bedankte sich bei allen Lionsfreunden für die tatkräftige Hilfe und Loyalität und wünschte seinem Nachfolger viel Erfolg im Amt.

Der neue Präsident

Neuer Präsident im Lionsjahr 2019/2020 ist nun Wolfgang Matthiessen aus Glücksburg, der den Club bis Juli nächsten Jahres führen wird und getreu dem Motto „Wir dienen – we serve!“ ein interessantes Jahresprogramm aufzeigte. Matthiessen betonte, dass auch in diesem Jahr wieder mit dem Adventskalenderverkauf die Grundlage für die erfolgreiche Hilfe und Unterstützung für bedürftige Bürger in Not in Flensburg erfolgen wird.

Der Lions Club Flensburg, der zur Zeit 48 Mitglieder umfasst, ist der älteste Club in Flensburg und hat sich der Tradition verpflichtet sowie der Aufgabe verschrieben, Bürgern in Not und lokalen Hilfsorganisationen in und um Flensburg finanziell und materiell zu unterstützen, wo immer Hilfe von Nöten ist. So konnten im vergangenen Jahr immerhin wieder Einnahmen im Wert von über 50.000 Euro generiert werden, um damit wichtige Projekte zu unterstützen. Neben der Adventskalender-Aktion sind unter anderem der Bücherverkauf im Holm aber auch Activities im DRK Heim und im Kloster Heilig Geist bereits bewährte Dauerprojekte des Club.

Der neue Präsident bedankte sich bei seinem Vorgänger für ein ideen- und ereignisreiches Jahr und startet nun motiviert in seine Amtsperiode.