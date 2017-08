Flensburg : Wohnung nach Küchenbrand unbewohnbar

vergrößern 1 von 1 Foto: Sebastian Iwersen 1 von 1

Flensburg | Eine auf dem eingeschalteten Herd vergessene Mahlzeit hat am Dienstagabend in Flensburg ein Feuer ausgelöst.

Nach ersten Erkenntnisse hatte die 29 Jahre alte Mieterin die Wohnung in der Bauer Landstraße am Dienstagabend verlassen und offenbar vergessen, den Herd auszuschalten. Bei ihrer Rückkehr wurde sie dann bereits von den Einsatzkräften in Empfang genommen - denn zwischenzeitlich war die vergessene Mahlzeit in Brand geraten und hatte auch die Küche entzündet, die nahezu vollständig ausbrannte.

Auch die anderen Räume der Wohnung wurden durch den Brandqualm schwer in Mitleidenschaft gezogen, sodass diese unbewohnbar ist. Verletzt wurde bei dem Brand, der durch die Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr Klues bekämpft wurde, niemand.

von Sebastian Iwersen

erstellt am 30.Aug.2017 | 07:07 Uhr