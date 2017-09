Flensburg Sandberg : Wohnung brennt: Mutter rettet sich und ihre drei Kleinkinder aus den Flammen

von Sebastian Iwersen und dpa

erstellt am 19.Sep.2017 | 15:49 Uhr

Flensburg | Dramatische Minuten am Dienstagmittag in der Straße Sandberg: Ein auf dem Herd vergessener Topf hat am Dienstag in Flensburg einen Brand in einer Dachgeschosswohnung ausgelöst. Die Wohnungsmieterin und ihre ein, zwei und drei Jahre alten Kinder wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftungen in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte.

Ein 37 Jahre alter Bewohner eines Nachbarhauses, der das Feuer bemerkt hatte, rief die Feuerwehr. Dann lief er mit einem Feuerlöscher zum Nachbarhaus und half der Mutter, mit ihren Kindern das Haus zu verlassen. Anschließend versuchte er noch bis zum Eintreffen der Feuerwehr, den Brand zu löschen. Durch sein umsichtiges Verhalten habe der 37-Jährige Schlimmeres verhindert, sagte eine Polizeisprecherin.

Die ersten Notrufe gingen gegen 14.30 Uhr bei der Rettungsleitstelle in Harrislee ein. Da zunächst nicht klar war, ob es wirklich alle Bewohner ins Freie geschafft hatten, wurden neben dem Löschzug auch der Leitungsdienst, der Notarzt sowie mehrere Rettungswagen alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte schlugen die Flammen bereits aus den Fenstern im Dachgeschoss.

Die Einsatzkräfte löschten den Brand, konnten aber nicht verhindern, dass die Dachgeschosswohnung nahezu vollständig ausbrannte. Eine darunter liegende Wohnung wurde nach Angaben der Feuerwehr durch herabtropfendes Löschwasser leicht beschädigt. Die Nachlöscharbeiten gestalteten sich aufwändig, da die Feuerwehr das Dach des Hauses auf eventuelle Glutnester kontrollieren musste.

Die Straße Sandberg musste wegen des Feuerwehreinsatzes voll gesperrt werden. Warum das Feuer in der Wohnung ausbrach und wie hoch der entstandene Schaden ist, konnte noch nicht ermittelt werden. Die Kriminalpolizei hat die Brandstelle für weitere Untersuchungen beschlagnahmt.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?