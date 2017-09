Flensburg Sandberg : Wohnung brennt: Mutter rettet sich und ihre drei Kinder aus den Flammen

von Sebastian Iwersen

erstellt am 19.Sep.2017 | 15:49 Uhr

Flensburg | Dramatische Minuten am Dienstagmittag in der Straße Sandberg: In einem Mehrfamilienhaus geriet aus noch ungeklärter Ursache eine Wohnung in Brand. Zu diesem Zeitpunkt hielten sich in den Räumen im Dachgeschoss eine Frau und ihre drei Kinder auf. Gerade noch rechtzeitig konnten sie sich ins Freie retten. Als die Feuerwehr wenig später eintraf, stand die Wohnung bereits lichterloh in Flammen.

Die ersten Notrufe gingen gegen 14.30 Uhr bei der Rettungsleitstelle in Harrislee ein. Da zunächst nicht klar war, ob es wirklich alle Bewohner ins Freie geschafft hatten, wurden neben dem Löschzug auch der Leitungsdienst, der Notarzt sowie mehrere Rettungswagen alarmiert.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte schlugen die Flammen bereits aus den Fenstern im Dachgeschoss. Glücklicherweise hatte die Mieterin der Wohnung sich zusammen mit ihren drei Kindern aber noch rechtzeitig auf die Straße retten können. Alle vier wurden mit dem Verdacht auf eine Rauchvergiftung in die Notaufnahme eingeliefert.

Die Einsatzkräfte löschten den Brand, konnten aber nicht verhindern, dass die Dachgeschosswohnung nahezu vollständig ausbrannte. Eine darunter liegende Wohnung wurde nach Angaben der Feuerwehr durch herabtropfendes Löschwasser leicht beschädigt. Die Nachlöscharbeiten gestalteten sich aufwändig, da die Feuerwehr das Dach des Hauses auf eventuelle Glutnester kontrollieren musste.

Die Straße Sandberg musste wegen des Feuerwehreinsatzes voll gesperrt werden. Warum das Feuer in der Wohnung ausbrach und wie hoch der entstandene Schaden ist, konnte noch nicht ermittelt werden. Die Kriminalpolizei hat die Brandstelle für weitere Untersuchungen beschlagnahmt.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?