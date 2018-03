Husby : Wohnen und arbeiten im „Wohnwerk“

Das traditionsreiche Spielwarengeschäft im Ortskern von Husby muss für das Neubauprojekt „Wohnwerk“ weichen. Dort entstehen Wohnungen und ein Gewerbetrakt.

von cas

28. März 2018, 13:15 Uhr

Husby | Für das Neubauprojekt „Wohnwerk“ im Ortskern von Husby musste jetzt ein traditionsreiches Spielwarengeschäft (Foto, links) weichen. Die Abräumbagger sind am Werk, um das Areal des früheren Ladens und eines älteren Wohnhauses für den Neubau vorzubereiten. Der künftige moderne Gebäudekomplex mit elf Wohnungen (66 bis 96 Quadratmeter) und einem Gewerbetrakt mit vier Einheiten (29 bis 130 Quadratmeter) entsteht neben dem Betreuungszentrum „Lichthof“. Investor ist die HPG Projekt GmbH & Co. KG aus Handewitt. Die Wohnungen können gekauft und gemietet werden. Zu jeder Wohneinheit gehört ein Pkw-Stellplatz. Gedacht ist das Angebot auch für Senioren, eine Zusammenarbeit für betreutes Wohnen mit der Sozialstation im Amt Hürup ist vorgesehen. Im gewerblichen Bereich ist ein kleines Restaurant oder Bistro geplant. Das Neubau-Projekt wird gestalterisch in die anvisierte Verkehrsberuhigung „Shared Space“ einbezogen.