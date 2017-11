Wohnen in der alten Güterhalle

vergrößern 1 von 3 Foto: Herbst-Gehrking 1 von 3





von Anette Schnoor

erstellt am 05.Nov.2017 | 13:59 Uhr

Für Silja Wielsch und Sebastian Schneider war das Haus Liebe auf den ersten Blick: Und die ging so weit, dass das Ärztepaar im Sommer 2016 seine bisherige Existenz in Mannheim aufgab, um aufs Land nach Mohrkirch in den alten Bahnhof zu ziehen. „Wir haben einfach unsere Jobs gekündigt, alle Sachen zusammengepackt und sind mit unserem kleinen Sohn in den Norden gekommen“, erzählt Silja Wielsch. Ohne Sicherheiten und ohne neue Jobangebote. Gezweifelt haben sie jedoch nie. „Nur am Abend vor dem Umzug. Alles war verpackt, da kamen bei mir leise Zweifel, ob das wirklich gut gehen kann. Die habe ich aber ganz schnell beiseite gewischt“, erzählt die 40-Jährige und spricht von einer naiven Unbedachtheit. „Wir waren uns sicher, irgendwie bekommen wir das schon gewuppt.“

Angefangen hatte alles Anfang 2015: Die beiden hatten entschlossen, sich auf die Suche nach einem Eigenheim zu machen. „Wir haben immer mal wieder im Internet nach Häusern geguckt“, erinnert sich Sebastian Schneider. Zu dem Zeitpunkt war sich das Paar schon sicher: „Es soll in den Norden gehen.“ Stadt oder Land? Egal, Hauptsache, das Haus passt und der Wind weht. Die Ansprüche an das zukünftige Heim waren groß: „Es sollte nichts von der Stange sein – etwas Individuelles“, so Schneider. Als Silja Wielsch dann die Annonce mit Bildern des Bahnhofes entdeckte, habe sie gleich ein gutes Gefühl gehabt. „Aber dann ist die Anzeige wieder verschwunden, und wir haben weiter gesucht.“ Doch das richtige, das passende Haus kam einfach nicht um die Ecke. Bis zu diesem Zeitpunkt im Februar oder März 2016. Silja Wielsch surfte mal wieder im Internet. „Und da dachte ich: Das habe ich doch schon mal gesehen.“ Eine Überprüfung ihrer Lesezeichen gab dieser Vermutung recht, und das Paar fackelte nicht lange.

„An einem Freitagabend haben wir unseren Sohn eingepackt und sind von Mannheim aus zu meinem Vater nach Kiel gefahren.“ Am nächsten Morgen um 10 Uhr standen sie in Mohrkirch auf der Matte der Verkäuferin. „Die Entscheidung hatten wir innerlich schon getroffen und wollten uns nur noch davon überzeugen, dass es in Wirklichkeit auch so großartig ist wie auf den Bildern.“ War es.

Genauso schnell wie die Entscheidung fiel, klärte das Paar die Formalitäten. Zum 1. Juli 2016 ging es für sie in den Norden. Der Bahnhof war jedoch noch nicht so richtig bewohnbar. „Bis Mitte November haben wir im Gästezimmer geschlafen.“ Vor allem im geplanten Elternschlafzimmer und im Kinderzimmer wurden bis dahin Heizungsrohre, ein neuer Boden verlegt und die Wände neu verputzt .

Dass so ein altes Gebäude auch immer wieder Überraschungen auf Lager hat, lernten die beiden schnell. „Die Verkabelung war der Horror. Einen Schaltplan zu erstellen, das wäre eine Lebensaufgabe“, sagt Sebastian Schneider und erzählt von einer Steckdose, die weiter unter Strom stand, obwohl alle Leitungen gekappt waren. „Wir haben sie einfach das Akte-X-Mysterium getauft“, sagt er und lacht. Aber nicht nur im Haus, sondern auch im Garten ist auch heute – mehr als ein Jahr nach dem Einzug – noch mit Überraschungen zu rechnen. „Ich finde dort immer wieder Dinge, die jemand vergraben hat“, erzählt Sebastian Schneider.

Das größte Problem sei jedoch der Bärenklau gewesen, der das 8200 Quadratmeter große Grundstücke überwucherte. „Das war ein richtiger Kampf, aber heute haben wir das im Griff.“ Auch alles andere hat sich für das Paar schneller geklärt als gedacht. Nach einem Beitrag im NDR -Fernsehen hatte sich die Arbeitssuche für Sebastian Schneider schnell erledigt. „Eines Nachmittags stand hier ein Mann in Rennradmontur im Garten und bot mir einen Job an – jetzt ist er mein Chef.“ Der 38-Jährige arbeitet in einer Süderbraruper Hausarztpraxis, Silja Wielsch hat eine Anstellung als Chirurgin in der Flensburger Diako bekommen. Die überstürzte Entscheidung für einen Neustart im Norden bereuen sie nicht. „Es ist als ob wir ins Auenland gezogen sind“, sagt Silja Wielsch und verrät, dass sie sich dann und wann ins Wohnzimmer setzt und darüber nachdenkt, was in der ehemaligen Güterhalle wohl alles passiert ist.