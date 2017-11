Steinbergkirche : Wo sind die Meisen geblieben?

vergrößern 1 von 1 Foto: U. KÖHLER 1 von 1

von uk

erstellt am 01.Nov.2017 | 13:40 Uhr

Wo sind sie geblieben, die Meisen? Das fragt sich Peter Hiss aus Gintoft. So lange sich der 82-jährige Hobbygärtner erinnern kann, waren sie Jahr für Jahr zur Stelle und erfreuten ihn. Hiss – Besitzer eines kleinen Bauernmuseums und bis zur Pensionierung Lehrer für Heimat- und Sachkunde – ist der Natur eng verbunden und rätselt, woran es liegen mag, dass die Meisen in diesem Jahr fernblieben.

Seit 1962 hegt und pflegt er seinen Gemüsegarten, den er peu à peu verkleinert hat. Dennoch ist er bei der Bewirtschaftung seines Gartens stets seinen Prinzipien treu geblieben. Und dazu gehört, dass, wenn er den Kohl, hauptsächlich Grünkohl, pflanzte, auch gleichzeitig einige Sonnenblumen mit einpflanzte – und das aus gutem Grund. Denn Sonnenblumen locken die Meisen an. Bislang kamen diese Vögel bereits kurz nach der Blüte der Sonnenblumen, um sich an ihnen gütlich zu tun. Jetzt sind die Blüten prall gefüllt mit Kernen – normalerweise für die Meisen ein Leckerbissen. Besonderer Nebeneffekt: Die Vögel schwirren auch zum Kohl hinüber und pieken sich die Raupen ab, verhindern so, dass sich der Kohlweißling breit machen kann. So war es bislang. Doch in diesem Jahr ist das nicht der Fall.

Und so waren es die Enkel von Peter Hiss, die sich Raupen sammelnd betätigten. Dazu der Hobbygärtner: „Dass wir in Gintoft keine Feldlerche und keinen Kiebitz mehr hören, daran haben wir uns leider gewöhnen müssen. Aber dass wir in diesem Jahr kein Rotkehlchen, keinen Buch- und Grünfink, keine Goldammer und vor allem auch keine Meisen mehr zu Gesicht bekommen haben, das ist schockierend.“ An die Frage nach dem Warum knüpft er die Hoffnung, dass das die Meisen wiederkommen.