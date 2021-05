Online-Escape-Spiel : Wo ist das geheime Schmugglerversteck im Flensburger Schifffahrtsmuseum?

Mit einem spielerischen Online-Angebot will das Museum seine Ausstellungsstücke bekannter machen.

Flensburg | Pünktlich zur Woche rund um den Internationalen Museumstag am 16. Mai hat das Flensburger Schifffahrtsmuseum in Eigenregie ein Escape-Spiel für Anfänger entwickelt, das ab sofort auf der Internetseite des Museums gespielt werden kann – von zu Hause und kostenfrei. Das Escape-Spiel „Alleine im Museum: Das Schmugglerversteck“ richtet sich an alle Spi...

