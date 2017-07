Wo Flensburger Öko-Strom tanken können

vergrößern 1 von 2 Foto: Michael Staudt 1 von 2

Angesichts von 42 zugelassenen Elektroautos in Flensburg und weiteren gut 90 im Kreisgebiet ist Flensburgs Tank-Infrastruktur für Elektromobilität schon fast als luxoriös zu bezeichnen. An insgesamt 13 Stellen kann man zwischen Ochsenweg und Osterallee den Lade-Stecker einführen. Musterknabe auf dem Weg in die Elektrobomilität sind in Flensburg die Stadtwerke, die bereits zehn E-Autos zur Flotte zählen. Hier lädt Stadtwerkemitarbeiter Hans Friedrich Thiesen auf dem Betriebsparkplatz an der Batteriestraße einen Nissan Leef.

von Carlo Jolly

erstellt am 10.Jul.2017 | 23:31 Uhr