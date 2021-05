Fördeschnack : Wirbel um Testpflicht: Raus aus der Bibliothek – rein in die Bibliothek

Ab Montag dürfen Bibliotheken nur noch mit aktuellem Corona-Test besucht werden. In Flensburg sorgt das für viel Ärger und ein bisschen Chaos.

Flensburg | Der Fördeschnack ist eine wöchentliche Rubrik, die Themen rund um Flensburg aufgreift. In dieser werden aktuelle Ereignisse und Probleme glossierend kommentiert. Mag die Welt da draußen sich auch in Überschallgeschwindigkeit drehen – in der Bibliothek bleibt alles ruhig. Zwischen den hohen Regalen schleichen graue Gestalten umher. Ab und zu hustet ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.