Mordprozess vor dem Landgericht Flensburg : „Wir wollten einfach mehr Respekt“

von Gunnar Dommasch

erstellt am 25.Sep.2017 | 06:13 Uhr

Großes Polizeiaufgebot vor dem Landgericht am Südergraben. Beamte kontrollieren die überwiegend jungen Gäste an einer Sicherheitsschleuse gründlich, bevor diese in den Schwurgerichtssaal im dritten Stock geleitet werden. Sie alle wollen Zeuge eines mit Spannung erwarteten Prozesses werden, dem einer der aufsehenerregendsten Tötungsdelikte der letzten Jahre in Flensburg zugrunde liegt. Der dramatische Vorfall hatte weit über die Grenzen der Stadt Wellen geschlagen. 50 Zuschauer finden Einlass, über 30 müssen wegen des enormen Andrangs frustriert draußen bleiben.

Es geht um verletzten Stolz, um Ehre und eine tödlich verlaufene Gewaltspirale. Die Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen zwei 20-jährige Männer erhoben, die sich des gemeinschaftlichen Mordes aus niedrigen Beweggründen an Mert Can Altunbas schuldig gemacht haben sollen. Dessen Name prangt in großen Buchstaben auf vielen T-Shirts im Zuschauerraum. Darunter prangt die Nummer 7 – die Zahl, mit der Cristiano Ronaldo aufzulaufen pflegt, das große Idol des ehemaligen TSB-Fußballers. Dazu ein schwarz gerahmtes Foto von Mert Can und das Datum seines gewaltsamen Todes: Ostersonntag, 16. April 2017.

An jenem Tag, so führt Staatsanwalt Jochen Berns ins seiner Anklageschrift aus, wurde der 20-Jährige gegen 3.30 Uhr im Eingangsbereich seines Elternhauses am Alten Kupfermühlenweg erstochen. Nach seiner Überzeugung war es I., der das Messer führte. Unvermittelt habe er den nur mit Boxershorts und Shirt bekleideten Flensburger niedergestochen, als dieser ihm die Tür öffnete. Zwei Stiche mit einer acht Zentimeter langen Klinge in den Bauch. Einer traf den rechten Leberlappen, ein weiterer die Hauptschlagader. Mert Can war innerlich verblutet.

Komplize des Haupttäters sei R. gewesen. Dieser habe sich zumindest der Körperverletzung mit Todesfolge schuldig gemacht, selbst wenn er an der Tat nicht aktiv beteiligt gewesen sein sollte. Er habe billigend in Kauf genommen, dass I. zuvor erfolgte Drohungen in die Tat umsetzen würde.

Das jedoch bestreitet R. in einer von seinem Verteidiger verlesenen Erklärung. Darin versichert er der Mutter und Schwester des Opfers, die beide als Nebenklägerinnen auftreten, seiner aufrichtigen Anteilnahme. In der fraglichen Nacht habe man lediglich ein klärendes Gespräch mit dem Kontrahenten gesucht, mit dem man vorher schon mehrfach aneinandergeraten sei. Drohungen wie „ich schlag dich tot“ seien nicht ernst gemeint gewesen und inzwischen Bestandteil jugendtypischen Vokabulars.

Umso entsetzter sei er gewesen, dass I., nachdem sie an den Tatort gefahren seien, plötzlich ein Messer in der Hand gehalten habe. Sein Freund, den er seit Kindertagen kenne, habe plötzlich „so ein merkwürdiges“ Grinsen aufgesetzt – und wortlos zugestochen. „Ich hätte ihm diesen Gewaltausbruch nicht zugetraut.“ Er selbst sei unbewaffnet gewesen. „Wir wollten einfach mehr Respekt.“

Das Messer habe I. bei der Flucht aus dem Beifahrerfenster geworfen und ihm in scharfer Form geraten zu schweigen. I. sei stolz auf seine Tat gewesen: „Hätte ich nicht zugestochen, hätte ich nicht mehr in den Spiegel sehen können.“

Die in Hamburg lebende Freundin von Mert Can wurde als Zeugin vernommen. Sie war nach den tödlichen Stichen sofort an die Tür geeilt. „Keine Panik, hat er noch zu mir gesagt.“ Dabei habe er sein T-Shirt angehoben, sie habe die blutende Wunde gesehen. Dann brach er zusammen. Vor dem Haus habe sie lediglich R. wahrnehmen können. Von ihm sei unmittelbar vor der Tat noch eine Whatsapp-Nachricht gekommen: „Ich stech dich ab, du Hurensohn.“ Eine Viertelstunde später war Mert Can Altunbas tot.



Der Prozess vor dem Flensburger Landgericht wird am Mittwoch, 4. Oktober, um 9.15 Uhr fortgesetzt.