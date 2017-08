Flensburgs Oberbürgermeisterin Simone Lange : „Wir schweben zwischen Flensdorf und Großstadt“

vergrößern 1 von 2 Foto: michael staudt 1 von 2

Sie sind jetzt 200 Tage im Amt, Frau Lange. Was hat Sie im ersten halben Jahr im Amt besonders überrascht?

Das für mich immer noch überwältigend positive Echo der Menschen in der Stadt. Das hatte ich vorher anders eingeschätzt. Ich dachte schon, dass ich unbemerkter durch die Stadt gehen kann, als es heute möglich ist. Wenn ich mit dem Rad vorbeifahre, winken die Leute und rufen: ’Hallo, Frau Bürgermeisterin’.

Bekommen sie dabei auch sachdienliche Hinweise für die Arbeit?

Klar, das sind auch Gelegenheiten, die die Menschen nutzen. Im Rahmen meiner Möglichkeiten nehme ich das auch auf. Es ist aber vielleicht besser, mich danach im Rathaus nochmal anzuschreiben.

Ist der Beginn der Dezernatsstruktur zum 1. August im Rathaus für Sie ein kleiner Neustart oder ist es ein fließender Übergang?

Es ist schon Beides: mit einem neuen erweiterten Verwaltungsvorstand mit Henning Brüggemann, Maria-Theresia Schlütter und mir. Deshalb haben wir uns auch einen Tag zur Klausur zurückgezogen.

Wo wird der Flensburger Einwohner die neue Struktur bemerken?

Zunächst wird er sie bemerken, wenn er auf die Internetseite geht. Dort wird sie vorgestellt. Oder bei Repräsentations-Terminen, wenn die neue Dezernentin Maria-Theresia Schlütter sie wahrnimmt.

Wo ist das Rathaus schon gut - und wo muss es noch besser werden?

Wir sind an ganz vielen Stellen gut, deshalb will ich keine herausgreifen. Wir wollen ja auch besser werden. Wir wollen bei Themen wie Digitalisierung deutlich besser werden. Wir wollen beim Thema mobiles Arbeiten besser werden. Da werden wir jetzt eine Testphase starten. Wir wollen uns einfach moderner aufstellen. Oder die Pressestelle: Hier haben wir jetzt eine Stelle, wo Presse- und Öffentlichkeitsarbeit gemeinsam geleistet werden.

Wie kann das mobile Arbeiten denn künftig aussehen?

Bisher gibt es das noch gar nicht. Jeder hat seinen festen Arbeitsplatz. Ich kann nicht mit meinem Notebook von Etage 13 auf Etage 7 und dort in dieselben Anwendungen gehen. Das wollen wir ermöglichen.

Im vergangenen Jahr hatten wir den Eindruck, dass viele Planungsprozesse früher starten als die Oberbürgermeisterin, das gesamte Stadtentwicklungskonzept Isek oder Hafen-Ost begannen vor ihrer Amtszeit. Jetzt sind mit Krankenhausplanung und Gewerbeentwicklung plötzlich noch größere und brisantere Themen dazugekommen ...

... in der Tat hat mich das Ansinnen, ein neues Krankenhaus bauen zu wollen, überrascht. Das sind Themen, bei denen man relativ schnell entscheiden muss: Wie gehe ich das jetzt so strukturiert an, dass es am Ende auch erfolgreich sein kann. Wir haben Herausforderungen zu lösen: eine Fläche von zehn Hektar ist in Flensburg nicht so einfach zu finden. Ich bin aber sicher, sie wird zu finden sein. Ängstlich sollte man dabei jedenfalls nicht sein. Das gleiche betrifft die Gewerbeflächenentwicklung.

Als die Klinikdiskussion begann, schienen die Baupläne an den beiden historischen Standorten unverrückbar. Wie haben Sie es geschafft, das Verfahren zu öffnen?

Wir waren alle bereit, uns an einen Tisch zu setzen und ein offenes Wort zu sprechen. Bis zu diesem Zeitpunkt gab es ja auch eine Vorgeschichte. Am Ende war die Zusage der Mittel so groß, dass aus der Ärzteschaft wieder hinterfragt wurde: Sitzen wir im richtigen Zug? Und diesen Zug mussten wir in voller Fahrt erstmal wieder anhalten.

Trauen Sie sich ein Prognose zu, ob und wenn Flensburg ein neues Krankenhaus bekommt?

Mir wäre es wichtig, dass wir ein neues Krankenhaus kriegen – und dass wir unseren selbstgesteckten Fahrplan für dieses Jahr schaffen – also den Standort zu finden und die Förderkulisse zu sichern. Dann geht man ja erst in den Planungsprozess. Eine Einschätzung über die zeitliche Perspektive traue ich mir heute noch nicht zu.

Thema Gewerbeentwicklung: Müsste nicht überhaupt in größeren Einheiten über die kommunalen Grenzen hinaus geplant werden?

Da ist das Stichwort Stadt-Umland-Kooperation: dass wir uns wirklich als Region begreifen. Für Unternehmen ist das oft irrelevant: Sie brauchen die entsprechende Fläche in der gewünschten Größe und möglichst schnell. Da können wir nur gut sein, wenn wir es gemeinsam hinkriegen. Wir wollen auch für Flensburg nochmal Gewerbeflächenpotenziale heben, wir wollen aber auch gleichwohl auch mit den Umlandkommunen ein gemeinsames Management hinbekommen. Und das Thema Interessenausgleich spielt da eine Rolle. Wenn eine Landesregierung nochmal eine Gebietsreform machen würde, würden wir das auch akzeptieren ...

... die wird es nicht geben ...

...solange es so ist, sollten wir ganz kooperativ miteinander umgehen. Den Interessenausgleich kann man auch im Vorwege schon regeln. Wenn ein Unternehmen kommt und sucht, können wir uns nicht streiten: geht’s zu mir oder zu dir. Die Hauptsache ist, dass es in der Region bleibt und Arbeitsplätze anbietet. Wir sind ja auch eine wachsende Region, was die Bevölkerung betrifft. Aber die Leute wollen nicht nur wohnen, sondern auch eine Beschäftigung finden. Wir wollen eine Struktur finden, in der Stadt-Umland-Kooperation viel selbstverständlicher wird und die wichtigen Fragen grundsätzlich geklärt sind.

Auch beim Wohnen geht es um den Spagat zwischen Wachstum und der Lebensqualität der Nachbarn, die schon da sind, wo neu entwickelt werden soll, ob an der Osterallee, an der Mumm’schen Koppel oder in Tarup. Wie lässt sich das lösen?

Wir müssen da insgesamt nochmal ein Bild von unserer Stadt entwickeln. Wir schweben immer zwischen Flensdorf und Großstadt.

... reine Neubauviertel wollen viele auch nicht mehr ...

...die Frage ist: Welchen Charakter wollen wir haben? Es gibt ganz viele Menschen, die sagen: Ich will genau diese Idylle behalten. Die sagen: Ich will nicht diese Hochhäuser. Es gibt aber auch andere, die sagen: Ich finde das Dynamische in unserer Stadt aber ganz gut. Ist doch völlig okay, dass wir moderne mehrgeschossige Häuser bauen. Gleichwohl zieht es viele Menschen in unsere Stadt und Region. Wir müssen irgendwann entscheiden: Was heißt für uns Wachstum? Soll wir ungebremst dem Zustrom stattgeben und bauen, bis es aufhört, dass Menschen zu uns kommen – oder wollen wir es gestalten. Da bin ich ehrlich gesagt eher fürs Gestalten. Eine kleine Mega-City mit Erholung im Umland wird jedenfalls auch nicht funktionieren. Flensburg lebt ja vor allem von seinem Flair und seinem Charme. Das müssen wir in die Balance bringen. Wir sind nicht mehr Dorf, aber echte Großstadt sind wir auch nicht. Auch zahlenmäßig noch nicht, aber das werden wir mit 94 000 Einwohnern nicht aufhalten können. Ich glaube, dass wir es schaffen, 100 000 Menschen zu beherbergen und eine ganz attraktive Stadt zu sein. Aber das muss sich ganz allmählich entwickeln. Neue Wohnformen, Lücken bebauen – all das müssen wir bewusst machen: Stillstand sollten wir uns nicht wünschen. Aber wir können das Tempo festlegen, in dem wir uns entwickeln wollen.

Und wie schafft man in diesem Prozess genügend bezahlbaren Wohnraum?

Das schaffen wir nur, wenn wir Quoten auch durchsetzen. Es gibt ja einen politischen Beschluss: 30 Prozent sozialen Wohnungsbau in jedem neuen Baugebiet. Das müssen wir konsequent einhalten. Wir haben teilweise durch das Engagement der Wohnungsbaugenossenschaft vor Ort 60 Prozent. Da muss man schon wieder aufpassen, dass es nicht in die andere Richtung kippt.

Wo denn?

In Tarup. Wir sollen konsequent eine gute Quote einhalten, müssen aber auch auf den Bestand gucken. Was ich in Flensburg vermisse, ist ein Mietspiegel, an dem ich ablesen kann, wie sich meine Mieten entwickeln. Andere Städte haben das längst. So habe ich immer wieder den Vorwurf, unsere Mieten würden sich exorbitant entwickeln. Ich kann es aber nicht objektiv nachvollziehen, weil ich keinen Mietspiegel habe.

Welches ist Ihr Wunsch mit Blick auf die deutsch-dänische Kooperation?

Bei der Entwicklung unserer Häfen – Apenrade will seinen Hafen ausbauen, Flensburg will sein Hafen-Ostufer entwickeln – haben wir jetzt vereinbart, dass wir uns gegenseitig besuchen und die Häfen gegenseitig kennen lernen. Möglicherweise erwächst daraus eine konkrete Kooperation.

Zu den großen Investitionen der kommenden Jahre zählen drei neue Grundschulen. Gibt es da einen neuen Stand?

Wir haben an der Ramsharde-Schule nicht nur den Beschluss einer neuen Schule an der Comeniusschule, sondern wollen jetzt auch mit einer Kita eine Art Bildungscampus für den Flensburger Norden. Bei der Hohlwegschule mit einem Neubau an der Käte-Lassen-Schule ist auch ein kleiner Bildungscampus mit Kita möglich. Wir wollen uns aber auch weiter am Altstandtort umsehen, wo die Schule mit Kita die lange bestehende Vision der deutsch-dänischen Zusammenarbeit mit der Jørgensby-Skole beleben könnte. Da geht es dann um mehr als nur Schule. Und die Fruerlundschule dürfen wir nicht vergessen. Hier gibt es die Idee des Bildungscampus schon am längsten. Immerhin: Es bewegt sich etwas – und das ist ganz wichtig.

Sind die Schulen hinter Klinikfrage und Gewerbethema etwas aus dem Blickwinkel geraten?

Nein, der Schwerpunkt und unser Profil als Bildungsstadt haben sich gar nicht verschoben. Ich bin sogar dafür, dass wir Flensburg einen neuen Untertitel aus dem Bildungssektor geben sollten – vielleicht „Schlaustadt“ zum Beispiel. Aber zuerst muss das Konzept stehen.

von Carlo Jolly

erstellt am 07.Aug.2017 | 11:30 Uhr