Mittelangeln : „Wir müssen uns regional aufstellen“

Mittelangelns Bürgermeisterin will Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit Nachbargemeinden prüfen – auch über Amtsgrenzen hinweg.

von shz.de

02. Januar 2019, 16:56 Uhr

Seit zwei Jahren ist Britta Lang Bürgermeisterin der Gemeinde Mittelangeln mit gut 5000 Einwohnern. Nach der Kommunalwahl wählte der Amtsausschuss Lang zur Amtsvorsteherin. Nach der Hälfte der Amtszeit übernimmt Matz Matzen aus Sörup den Posten – ein Kompromiss mit der Gemeinde Sörup. Die Zusammenarbeit mit der Gemeindevertretung läuft geräuschlos, die Entscheidungsebene wurde in die Ausschüsse verlegt, die umfassend informiert werden und entscheiden, so dass die Gemeindevertretung die meisten Punkte nur noch absegnen muss. Mit Nachdruck arbeitet Lang an der digitalen Verwaltung mit dem Ziel, den Bürger stärker einzubeziehen.

Starke Worte scheut die Bürgermeisterin nicht, insbesondere, wenn sie der Ansicht ist, dass Land und Kreis auf Kosten der Gemeinden Wohltaten verteilen. Die derzeitigen kommunalen Strukturen, stellt sie im Gespräch mit unserer Zeitung in Frage. Insbesondere den Zuschnitt der Ämter hält sie für nicht mehr zeitgemäß. „Wir müssen viel mehr die Lebenswirklichkeit in unserer Region betrachten.“ Da hielten sich Menschen und Organisationen schon lange nicht mehr an Verwaltungsgrenzen. Dieses Thema sei auch vor dem Hintergrund der Finanzen zu betrachten. Den Bau eines Feuerwehrgerätehauses in der Gemeinde Havetoft nennt sie als Beispiel. Nur wenige Kilometer entfernt gebe es in Havetoftloit ein neues Gerätehaus mit neuem Gerät und einer hoch motivierten Truppe. Lang zeigt sich offen für Gespräche mit Bürgermeistern der Nachbargemeinden, um Möglichkeiten der Zusammenarbeit zum Vorteil der Bürger herauszuarbeiten.

„Wir müssen uns regional aufstellen, wenn wir in Zukunft gegen die Zentren bestehen wollen“, sagt Lang. Eine starke Stimme der Region sei auch gegenüber Kreis und Land notwendig, denn dort gebe es die Tendenz, sich aus immer mehr Aufgaben zurückzuziehen und die Gemeinden damit zu belasten, oder zu fordern, dass Aufgaben vom Ehrenamt übernommen werden.

Lang sieht die Gemeinde Mittelangeln gut aufgestellt. Das Baugebiet Schwienholm sei ausgebucht, sodass die Gemeinde einen weiteren Bauabschnitt angehen kann. Auch bei der Gewerbeansiedlung will Mittelangeln neue Wege gehen. Im westlichen Ortsteil wurde eine fünf Hektar große Fläche erworben mit dem Ziel dort Kleinbetriebe anzusiedeln, mit der Möglichkeit, an den Betrieb die Wohnung anzudocken. „Wir wollen unbedingt in der Gemeinde Kleinbetriebe erhalten“.

Die Erweiterung von Bau- und Gewerbegebieten erfordere die laufende Überprüfung der örtlichen Infrastruktur. Insbesondere die Entwicklung der Kindertagesstätten sei mit vielen Unbekannten verbunden. Es zeichne sich ein Trend ab, dass auch ältere Menschen noch bauen, allerdings in kleineren Einheiten, barrierefrei und seniorenfreundlich. Ein neues Baugebiet bedeute daher nicht mehr zwangsläufig einen Zuwachs an jungen Familien mit Kindern. Hinzu komme die geplante Wahlfreiheit der Eltern, in welchen Kindergarten sie ihre Kinder schicken. „Ich habe keine Angst, dass wir unseren Kindergarten nicht besetzt bekommen“, sagt sie. Angesichts der Unwägbarkeiten rät sie aber dazu, die weitere Entwicklung genau zu beobachten.

Unzufrieden ist Lang mit der Verkehrssituation in der Gemeinde. Unstrittig sei die Notwendigkeit einer Ampel an der Einfahrt zum Schulzentrum, dies habe auch eine offizielle Verkehrszählung bestätigt, so Lang. Das Problem werde jedoch mit ständig neuen Vorschlägen von der Straßenverkehrsbehörde des Kreises und dem Landesamt für Straßenbau „ausgesessen“, moniert sie. In mehr als zwei Jahren habe sich nichts bewegt.

Stolz ist Lang auf das Bildungsforum i-Punkt. „Mittelangeln hat hier landesweit eine Vorreiterrolle übernommen“, erklärt Lang stolz.