„Wir leben in einer coolen Stadt“

Flensburgs Gast ist international – und was man auf dem Weg zum Kulturtourismus noch alles lernen kann

von Carlo Jolly

23. März 2018, 17:32 Uhr

Tourismus in Schleswig-Holstein – das ist ein klassisches Inlandsgeschäft. Gerade mal 6,7 Prozent der 29,8 Millionen Übernachtungen entfallen auf internationale Gäste. Ganz anders der kleine, aber stark wachsende Tourismusmarkt in Flensburg: Gut 40 Prozent der 311 000 Übernachtungen in Flensburg buchten ausländische Gäste. Bei den Ankünften, also der Zahl der Urlauber, waren es sogar 43,5 Prozent. Das berichtete Gorm Casper von der Tourismus-Agentur Flensburger Förde beim Stadtdialog Kulturtourismus. „Das ist eine Stärke und ein Wettbewerbsvorteil Flensburgs“, sagte die Referentin des Abends, Bettina Bunge, Chefin der Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein – zumal die Tagesgäste nicht mitgerechnet seien. Hier sieht Bunge ein großes Potenzial für den Kulturtourismus der Fördestadt: 77 Prozent der Schleswig-Holstein-Urlauber seien auch Ausflügler.

Wobei der Kulturtourismus in Flensburg ohnehin noch deutlich Luft nach oben hat: Vier Prozent der Gäste gäben als Reiseanlass Kultur an, berichtete Casper. Für eine Stadt mit einem solchen Hafenambiente, Museen, Festivals und einer regen freien Kulturszene sowie der historischen Innenstadt fand dies auch Bunge nicht sehr hoch.

Wie so oft in der hochverschuldeten Stadt wurde am Ende auch über Geld diskutiert: „Mein Marketing-Etat liegt bei null, ich habe dafür null Mitarbeiter mit null Stunden“, verriet Michael Fuhr, als Chef des Museumsbergs immerhin Herr über drei Häuser bis zum Schifffahrtsmuseum.

Bunge, zu deren Credos die Vernetzung mit anderen touristischen Partnern dies- und jenseits der Grenze gehört, berichtete vom Versuch einer gemeinsamen Vermarktung mit dänischen Kollegen: „Die guckten, als wollte ich ihnen einen unanständigen Antrag machen.“ Gorm Casper berichtete indes auch von positiven Signalen aus Sønderjylland. Es gebe bereits Gespräche, sich mittelfristig einen Mitarbeiter zu teilen. Bettina Bunge pflichtete bei: „Flensburg kann mit der Internationalität ein Leuchtturm für ganz Schleswig-Holstein sein.“ Künstlerin Inga Mommsen unterstrich das neue Selbstverständnis von Flensburg: „Wir sind um einiges internationaler als die Kieler. Wir leben in einer coolen Stadt.“