Mühle Renata Schwensby : „Wir haben uns gesucht und gefunden“

Sörup | Draußen schüttet es, wie so oft in diesem Sommer. Mühlenkatze „Diwa“ hat es sich in ihrem exklusiven Zuhause, der Schwensbyer Mühle, auf einem Sack bequem gemacht. Müllermeister Walter Skau hat seine in die Jahre gekommene, vermehlte Schirmmütze verlegt. Er findet sie auf dem großen Mahlstein, als ein Urlauberpaar aus Bochum die Mühle „Renata“ im Söruper Ortsteil Schwensby betritt. Sofort erläutert der Müllermeister seinen Gästen die Daten der Mühle, ihre Arbeitsweise und dass sie noch täglich ihre Mahlsteine in Bewegung setzt. Angetrieben wird sie durch einen Elektro-Motor, da die Hauptwelle, in Fachkreisen „König“ genannt, zurzeit defekt ist. Nach 150 Jahren ist das hölzerne Verbindungsstück, das die Flügelbewegung auf die Steine umsetzt, so ausgeschlagen, dass es erneuert werden muss.

Dass sich Sörups letzter Müllermeister diesen täglichen Herausforderungen stellt, hätte er sich vor 40 Jahren nicht träumen lassen. Als Realschullehrer mit den Fächern Deutsch und Sport war sein Berufsweg als Pädagoge vorgezeichnet. Doch schon damals nervte das Bildungsministerium die jungen Pädagogen mit kurzfristigen Zeitverträgen. „Alle sechs Wochen eine neue Schule, neue Kinder und neue Kollegen, das wollte ich mir und meiner Familie auf Dauer nicht antun“, begründet Skau seine berufliche 180-Grad-Wendung. Wind und alternative Energie waren damals ein wichtiges Thema für ihn. Hinzu kam, dass sich seine damalige Frau mit alternativer Ernährung, besonders mit Körnen, beschäftigte.

Walter Skau wollte etwas bewegen. Pädagoge ade – Mühlentechnik wurde sein Thema, das er mit der St.-Johannis-Mühle in Flensburg verwirklichen wollte. Trotz angeschlossenem kleinen Café und leckerer Vollkorntorte scheiterte dieser Versuch an vielen Unzulänglichkeiten und fehlendem Kapital. In dieser Zeit lernte Walter Skau Dörte Callsen und ihren Mann Heiko Rosin kennen. Die beiden hatten „Renata“, die 1883 gebaute Holländer Galeriemühle in Schwensby geerbt und wollten das Erbe unbedingt der Nachwelt erhalten. „Wir haben uns gesucht und gefunden“, erinnert sich Walter Skau.

Mit den aus Flensburg überführten Maschinen wurde die betagte „Renata“ wieder zum Leben erweckt. Sie bekam neue Flügel, und Walter Skau belebte die alte Technik und das alte Handwerk wieder. Er erlernte den Beruf des Müllers in Friedrichstadt und legte 1993 seine Meisterprüfung in Stuttgart ab. Seit 2007 drehen sich die Flügel wieder im Wind und treiben die 1,8 Tonnen schweren Mahlsteine an. Davon bringt der oben liegende Läufer 1,2 Tonnen auf die Waage. In zwei Mahlgängen werden Weizen oder Roggen gemahlen.

Walter Skau wollte aber auch zeigen, dass es möglich ist, mit alter Technik wirtschaftlich wertvolle Lebensmittel herzustellen. Ein regionaler Kreislauf schwebte dem inzwischen selbstständigen Müllermeister vor. Getreide aus der Nachbarschaft sollte nach dem Mahlen in den regionalen Backbetrieben verarbeitet werden. In dem Landwirt Klaus Kock fand er einen Partner, der ihn auch heute noch beliefert. Zwei Sack Weizen standen am Beginn, die gemahlen den Bäckereibetrieben in der Region angeboten wurden. Diese waren natürlich zunächst skeptisch. Kann der Wind-Müller immer die gleiche Qualität liefern, ist er jederzeit in der Lage, die benötigten Mengen zu liefern? Berechtigte Fragen. Bäckermeister Johannes Lensch aus Sörup war als erster bereit, den Versuch zu wagen. Auch die Bäckerkunden wurden neugierig und kauften Brote, dessen Korn unter dem Mahlstein geschrotet wurde.

Mit dem 28-jährigen Mike de Feber hat Skau einen genau so mühlenverrückten Partner gefunden, der sich besonders um die Produktion von Tierfutter kümmert. „Ich freue mich über steigende Produktionszahlen“, erzählt Walter Skau, der feststellen musste, dass sich sein Lebenstraum, eine Windmühle zu betreiben, wirtschaftlich noch nicht erfüllen lässt. Die Mühle wird wieder vom Förderverein betrieben, Walter Skau und Mike de Feber sind ehrenamtlich tätig. Jeder Cent, der nicht in die Produktion geht, wird dringend für die Erhaltung der Mühle „Renata“ benötigt.

Trotz dieser Entwicklung hat Walter Skau einen Traum, in dem rund um „Renata“ in der Region Windmühlen als kulturelle Wahrzeichen der Region stehen. Überzeugt ist Walter Skau weiterhin, dass sich die dezentrale Produktionsweise eines Tages durchsetzen wird, so wie es jetzt bereits von ihm mit seiner „Renata“ umgesetzt wird.