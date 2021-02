Raum Flensburg : Wintereinbruch sorgt für Dutzende Verkehrsunfälle

Am Nachmittag kam es an der Kreuzung Westerallee/B199 zu einem Unfall, bei dem auch ein 40-Tonner die Straße blockierte.

Flensburg | Die Polizeidirektion Flensburg hat am Mittwoch zwischen 10.15 und 13.45 Uhr insgesamt 28 Verkehrsunfälle in der Stadt Flensburg sowie in den Kreisen Schleswig-Flensburg und Nordfriesland gezählt. Sieben Menschen wurden leichtverletzt. Größtenteils verlie...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.