Lindewitt : Windkraft in Gemeindehand

Lindewitt beteiligt sich zu zehn Prozent am Repowering in Linnau. Die vom Land zusätzliche ausgewiesenen Windeignungsflächen sind nicht erwünscht.

von shz.de

04. Januar 2019, 17:02 Uhr

Für das Windfeld Linnau ist ein Repowering vorgesehen, fünf Windkraftanlagen sollen abgebaut und durch drei höhere und leistungsstärkere ersetzt werden. Die Gemeindevertretung ebnete dafür mit einem Entwurfs- und Auslegungsbeschluss bei einer Nein-Stimme den Weg, nachdem eine frühzeitige Beteiligung der Behörden keine hinderlichen Stellungnahmen erbracht hatte. Das Besondere an diesem Vorhaben: Die Gemeinde Lindewitt wird wirtschaftlich tätig und beteiligt sich an diesem Projekt mit einem Anteil von zehn Prozent.

Dabei sind die Hürden für solche Unternehmungen durch Gemeinden hoch. Amtskämmerer Sönke Renger stellte anhand der rechtlichen Rahmenbedingungen dar, dass die Gemeinde damit einen Beitrag zur Energiewende und den Klimaschutzzielen des Landes Schleswig-Holstein leiste. Ein Nachteil der Windenergie bleibe allerdings die Belastung der Landschaft und der Einwohner. Ein finanzielles Risiko sei dagegen kaum vorhanden. „Der Kapitaldienst für den gemeindlichen Anteil kann selbst bei Kreditfinanzierung sicher durch die zu erwartende Rendite gewährleistet werden“, führte er aus. Dieser Anteil wird zunächst nur bei zirka 72 000 Euro liegen, da das Unternehmen mit einem Eigenkapital von fünf Prozent der Investitionssumme auskommen wird.

Für einen anderen Windenergie-Schauplatz ist Eile geboten. Inzwischen hat die Landesplanung den Regionalplan zur Ausweisung von Windeignungsgebieten vorgelegt, für den bis vorgestern eine Stellungnahme in Kiel vorliegen musste. In Lindewitt hatte man bereits 2016 beschlossen, dass man es bei vier Windeignungsgebieten in der Gemeinde belassen möchte. Zehn Prozent des Gemeindegebietes sind bereits Windkrafteignungsfläche. Allenfalls das Gebiet in Sillerup könne etwas erweitern werden, um dort später einmal auch einige verstreut liegende Anlagen einbinden zu können.

Der vorgelegte Planentwurf sieht dieses nun nicht vor, dafür aber zwei weitere neue Gebiete nördlich von Kleinwiehe und südlich von Riesbriek. Die Gemeindevertretung ist sich einig, nicht von ihrem Konzept mit nur vier Windkrafteignungsgebieten abzuweichen. Daher wurden das Planungsbüro „pro regione“ und ein Fachanwalt beauftragt, dies der Landungsplanung in geeigneter Weise in einer Stellungnahme deutlich zu machen.

„Ich hänge mich heute schon aus dem Fenster: Sollte die Landesplanung uns diese Planung gegen unseren Willen überstülpen, dann planen wir lieber selbst in diesen Gebieten, bevor dies durch Investoren aus Süddeutschland geschieht“, stellte Bürgermeister Wilhelm Krumbügel klar.

Der verabschiedete Haushaltsentwurf 2019 über 3,5 Millionen Euro weist ein Minus von 93 200 Euro auf. „Wir sind etwas vorsichtiger an die Gewerbesteuer herangegangen“, sagte er mit Hinweis auf die schwer zu berechnenden Erträge aus der Windkraft. Sie wird mit einer Einnahme von 1,15 Millionen Euro erwartet. Auf der Ausgabenseite bleiben Schulkostenbeiträge und Kitakosten mit zusammen 1,1 Millionen die größten Brocken.

An Investitionen sind 80 000 für den Kindergarten vorwiegend für die Erweiterung der Krippe vorgesehen, 18 000 für Ausstattung von Spielplätzen und 35 000 für die Einrichtung und Geräte für den neuen Komplex Bauhof/Feuerwehr. Dass für diese nun anstehende Baumaßnahme nur 174 000 eingestellt wurden, liegt daran, dass bereits 2018 die Summe von 991 000 Euro veranschlagt worden war und nun in dieses Jahr übertragen wird.

Damit stehen nicht nur drei Millionen Euro aus Großenwiehe und Lindewitt bereit, sondern auch alle anderen Voraussetzungen für den Beginn des Vorhabens sind erfüllt. In der Gemeindevertretung Lindewitt wurden die Aufträge für die einzelnen Gewerke gleichlautend mit Großenwiehe beschlossen.