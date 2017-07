Schafflund : „Wimba und das Geheimnis im Urwald“

vergrößern 1 von 1 Foto: Böwardt 1 von 1

Schafflund | Zur Premiere ihres Musicals „Wimba und das Geheimnis im Urwald“ lädt die Musical-AG der dritten und vierten Klassen der Grund- und Gemeinschaftsschule Schafflund unter der Leitung von Jule Baß an diesem Freitag um 17 Uhr in die Aula der Schule ein. Zur Handlung: Vier junge Urwaldforscher verirren sich im Dschungel und stoßen auf eine geheimnisvolle Welt, in der „Wimba“ regiert. Seltsame Dinge geschehen, Handy und Kompass versagen, skurrile Tiere und Pflanzen tauchen auf. Für die Forscher wird es bedrohlich. Ob die Elfen (Foto) alles zu einem guten Ende führen können? Das Publikum kann sich auf eine einstündige Aufführung mit Dschungelsound freuen. Der Eintritt ist frei.