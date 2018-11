Wanderup : Willkommen im Weihnachtsdorf

Mehr als 30 000 Besucher werden im Weihnachtsdorf Wanderup am ersten Adventswochenende erwartet. Erstmals gibt es abendliche Live-Konzerte auf dem Dörpsplatz.

von Anja Werner

13. November 2018, 16:10 Uhr

„Man kann es nicht beschreiben, man muss es erleben.“ So bringt Holger Braaf, Vorsitzender des Vereins Weihnachtsdorf Wanderup, die Besonderheit des Adventszaubers auf den Punkt, den die Geestgemeinde nun schon zum 13. Mal am ersten Adventswochenende für drei Tage ausrichten wird. In diesen geht es um mehr als um Punsch, Waffeln und Bratäpfel. „Es geht um Werte, darum, einer schönen Kulisse eine soziale Verantwortung zu geben“, sagt Uwe Naffin, Vorstandsmitglied des Weihnachtsdorf-Vereins. Gemeint ist eine beachtliche finanzielle Unterstützung für die ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienste im Land.

Dafür wird eifrig gewichtelt. „Wichteln heißt Gutes tun – in Wanderup weiß das jedes Kind“, sagt Holger Braaf. Ehemalige Kinder der Grundschule waren es, die aus Gips die ersten Weihnachtsdorf-Wichtel entworfen haben. Von den kleinen Glücksbringern mit roter Mütze gibt es in diesem Jahr das 13. Modell: eine freche Deern mit roten Zöpfen und Sommersprossen. 15 000 Stück können gegen eine Spende von jeweils einem Euro erworben werden.

Erstmals sind die Wichtel rund um das Topspiel der Handball-Bundesliga der SG Flensburg-Handewitt am 19. November gegen die Rhein Neckar Löwen zu bekommen. Verteilt werden sie von jungen Wanderupern, die durch die Halle und durchs Weihnachtsdorf ziehen werden.

„Ein Job, für den es ebenso wenig einen Fachkräftemangel gibt wie für die beiden Wochenenden, an denen das Weihnachtsdorf aufgebaut wird“, sagt Uwe Naffin. Dafür werden rund 250 Tannenbäume aufgestellt und geschmückt. Der Prächtigste – eine Spende des Tarper Unternehmens Trixie – wird auf dem Dörpsplatz in den Himmel ragen. Dort wird am Freitag, 30. November, um 18 Uhr mit dem Kommando „Alle Lichter an!“ das Weihnachtsdorf eröffnet. In diesem Jahr von der neuen Schirmherrin Susanne Stichler (siehe Interview).

Nach einem Rundgang und der Enthüllung des 13. Holzwichtels wird die Fernseh-Moderatorin um 20.30 Uhr im Speicher eine weihnachtliche Lesung geben. Dies ist die einzige von zahlreichen Kulturveranstaltungen, für die ein Eintritt erhoben wird – natürlich für die gute Sache (Karten gibt es im Speicher und bei „Nah und Frisch“).

Alle anderen Konzerte – mit den Flensburger Stadtbläsern, den Wacken Fire Fighters oder erstmals auch zwei abendliche Live-Konzerte mit den Bands Valley und Behind the Uniform – können ebenso kostenfrei genossen werden wie die zahlreichen Angebote für Kinder. Außerdem werden viele Scheunen, Höfe, Garagen und Carports der Anwohner im Dorf öffnen, um Kunsthandwerk, selbst Eingelegtes, Gebackenes, Genähtes oder Gestricktes anzubieten.

„Wichtig ist uns dabei die Wertigkeit. Stimmt die nicht, gibt es eine Absage“, betont Holger Braaf. Für den guten Zweck wird auch wieder SG-Trompeter Marquardt Petersen, der zum bundesweiten Botschafter der Kinderhospize geworden ist, am Eröffnungsabend spielen. In einem Lied singen Kinder des Dorfes „Will ein Kind ein Engel sein, woll’n wir es begleiten.“ Ein Teil des Verkaufspreises ist – ebenso wie bei der CD Wiehnachtsdörp Wanderup von Doris Müller – ebenfalls für das Wichtelkonto bestimmt.

In diesem Jahr bemalen zudem Wanderuper Kinder 50 Wichtelmützen aus Holz, die im Dorf verteilt werden. Erstmals können Besucher den Wichtel für das Weihnachtsdorf im kommenden Jahr entwerfen, für den Sieger gibt es einen besonderen Preis.

Da mehr als 30 000 Bescher erwartet werden, wird darum gebeten, den kostenfreien Shuttle-Dienst von den ausgewiesenen Parkplätzen zu nutzen und nicht in den Ort zu fahren – am schönsten lässt sich das Weihnachtsdorf auch nur zu Fuß erleben.