Ein Glücksburger Original : Wilhelm Detert: Bauer „Willi“ an Corona gestorben

Der 92-Jährige starb in einem Flensburger Altenheim. Bekannt wurde er durch seinen Dreiseithof nahe der Förde.

Glücksburg | Ein Glücksburger Original ist am 18. Januar in einem Flensburger Altenheim an Corona gestorben. Noch bis vor ein paar Jahren lebte Wilhelm Detert, genannt „Willi“, auf einem Dreiseithof nahe der Flensburger Förde. Der altertümliche Hof sowie sein urig-ma...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.