Wallsbüll : Wikingermarkt: „Valsgaarder“ bereiten sich vor

Wallsbüll | Die Vorbereitungen für den großen Wikinger- und Händlermarkt am 19. und 20. August laufen auf Hochtouren. Die Mitglieder des Vereins „Valsgaard“ probieren die neu mit Lehm verkleidete Schmiede aus (Foto), freuen sich auf die „Kämpfer“ aus Österreich, Dänemark und Deutschland, die zum Vergnügen der Zuschauer an der traditionellen „Schlacht bei Wallsbüll“ teilnehmen wollen und sorgen dafür, dass nicht nur die frühmittelalterliche Hofanlage belebt sein wird, sondern auf dem gesamten Gelände rund 300 Händler, Handwerker, Aussteller und Wikingerfreunde ihren Platz finden. Der Markt ist am Sonnabend von 11 bis 19 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet für Erwachsene 5 Euro und für kleine Wikinger bis 16 Jahre 3 Euro.



von böw

erstellt am 05.Aug.2017 | 12:40 Uhr