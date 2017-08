Nach versuchter Brandstiftung : Wieder Bombendrohung gegen Kaffeehaus in Flensburg

vergrößern 1 von 1 Foto: Sebastian Iwersen 1 von 1

Flensburg | Das „Kaffeehaus“ am Süderhofenden kommt nicht zur Ruhe: Nach einer versuchten Brandstiftung und einer Bombendrohung gab es am Freitagabend erneut einen großen Polizeieinsatz an der Kneipe - erneut wegen einer Bombendrohung.

Nachdem bisher unbekannte Täter in der Nacht zum 14. August versucht hatten von außen einen Brand am Gebäude zu legen und es knapp eine Woche später zu einer Bombendrohung gegen die bekannte Kneipe kam, rückten am Freitagabend gegen 21.30 Uhr erneut zahlreiche Streifenwagen an.

Eilig sperrten Polizeibeamten den rückwärtigen Parkplatz an der Friedrich-Ebert-Straße. Das Lokal wurde geräumt. Der Kampfmittelräumdienst aus Groß-Nordsee bei Kiel kam und durchsuchte das Lokal. Die Beamten fanden nichts, das Lokal wurde freigegeben.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?

von Sebastian Iwersen

erstellt am 26.Aug.2017 | 09:42 Uhr