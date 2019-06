Wir laden Sie zur Leserbefragung ein : Wie können ePaper und Abendmagazin weiterentwickelt werden?

Unser Produktteam möchte Ihnen am 2. Juli ab 18 Uhr verschiedene Ideen zur Weiterentwicklung vorstellen.

von sh:z

27. Juni 2019, 11:30 Uhr

Unser Produktteam arbeitet momentan an der Weiterentwicklung der ePaper App, welche das ePaper und das Abendmagazin beinhaltet. Wenn Sie Leser des ePapers und des Abendmagazins sind, laden wir Sie ein, an einer Leserbefragung teilzunehmen, in der wir Ihnen verschiedene Ideen zur Weiterentwicklung vorstellen möchten.

Die Leserbefragung findet am Dienstag, den 2. Juli ab 18 Uhr beim sh:z in Flensburg statt. Als Dankeschön erhalten alle Teilnehmer/-innen einen Amazon Gutschein über 40 €.

Über dieses Anmelde-Formular können Sie sich direkt anmelden.