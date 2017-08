Tourismus und Wohnungsbau Flensburg : Widerstand gegen Ferienwohnungen

vergrößern 1 von 3 Foto: Dommasch (2) 1 von 3

Es ist ein klassisches Dilemma, ein Konflikt zweier langfristiger Ziele der Stadtentwicklung. Bis 2025 braucht Flensburg 6000, bis 2030 gar 8000 neue Wohnungen. Überall werden neue Baugebiete ausgewiesen, was oft mit Konflikten verbunden ist. Gleichzeitig boomt der Tourismus in der Stadt, wächst die Zahl der Ferienwohnungen (wir berichteten). Doch diesem Wachstum will der Vorsitzende des Umwelt- und Planungsausschusses, Axel Kohrt (SPD), nicht weiter tatenlos zusehen.

„Es ist gut, dass wir diese Vielfalt an touristischen Angeboten haben“, sagt Kohrt. Doch er sieht die Gefahr, dass durch immer mehr Ferienwohnungen dringend benötigter Wohnraum für die wachsende Bevölkerung wegfällt. Er stellt einen Vergleich an und nimmt die von Fewo 1846-Inhaber Günter Blankenagel genannte Zahl von 600 bis 700 Ferienwohnungen, von denen etwa die Hälfte in Flensburg liegt. „Das wäre dann zweimal die Mumm’sche Koppel“, sagt er. Im Stadtteil Sandberg soll eine Kleingartenkolonie zu Gunsten von Geschosswohnungsbau wegfallen, sehr zur Enttäuschung zahlreicher Kleingärtner.

Nun liegen die Ferienwohnungen des Anbieters Fewo 1846 nach Angaben Blankenagels ganz überwiegend in der Innenstadt, und zwar in Mischgebieten. In denen sind Ferienwohnungen in Flensburg erlaubt. Nicht zugelassen sind sie hingegen in Wohngebieten, doch auch dort gibt es viele Ferienwohnungen, ist Axel Kohrt überzeugt. Und gerade die sind ihm ein Dorn im Auge. Er nennt Beispiele in der Fördestraße, in der Keplerstraße, in der Gerhart-Hauptmann-Straße. Wenn man auf entsprechenden Internet-Portalen und bei dem weltweiten Anbieter Airbnb stöbert, wird man schnell fündig. Ferienwohnungen gibt es überall in Flensburg.

Nun will auch Axel Kohrt nicht mit aller Macht gegen diese Anbieter vorgehen und diese Ferienwohnungen alle schließen. Kann er auch gar nicht. Denn diese Angebote sind nirgendwo offiziell angemeldet. Die Stadt weiß schlicht nicht, wer wo welche Ferienwohnungen anbietet. Das möchte Kohrt ändern. „Wir dürfen nicht einfach wegsehen“, sagt er. Er plant eine Anfrage an die Verwaltung, mit welchen Methoden und Instrumenten man Zahl und vor allem Lage der Ferienwohnungen in Flensburg ermitteln könnte. Und dann möchte er „gegensteuern“: Seit 2016 erlaube das Baugesetzbuch Kommunen, Ferienwohnungen in Wohngebieten zuzulassen. „Dann entscheiden wir, wo Ferienwohnungen hinkommen, und nicht die Wohnungseigentümer.“ Und was ist mit denen, die schon da, aber nicht erlaubt sind? „Das sehen wir dann“, sagt Kohrt diplomatisch. Über die Ordnungsverwaltung gebe es Möglichkeiten, dagegen vorzugehen.

Der Vorschlag einer Zweckentfremdungsabgabe, in deren Zusammenhang auch von Ferienwohnungen die Rede war, konnte 2016 in Flensburg wegen fehlender gesetzlicher Grundlage nicht umgesetzt werden.

