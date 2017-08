Vereidigung in Flensburg-Mürwik : „Werden Sie Teil von etwas Größerem“

vergrößern 1 von 2 Foto: michael Staudt 1 von 2

Formal war die Generalprobe am Freitag korrekt verlaufen, allerdings hatte auf der Admiralswiese der Marineschule niemand mehr einen trockenen Fetzen am Leib. Gestern nun, gestern witzelten Schul-Chef Flottillenadmiral Kay-Achim Schönbach und Marine-Inspekteur Vizeadmiral Andreas Krause unter tief fliegenden Schauerwolken: „Die Sonne ist da!“ Aber tatsächlich: Zweitausend Gäste und Angehörige, 311 junge Frauen und Männer, die am Freitag als Offiziersanwärter vereidigt werden sollten, hatten Glück. Für die zweistündige Zeremonie schloss dieser sehr, sehr wechselhafte schleswig-holsteinische Sommer tatsächlich kurz die Schleusen. Das Wetter zauberte im Verbund mit der Förde ein paar hundert wunderschöne Grautöne in den Himmel und aufs Wasser, dazu rauschten die großen Bäume tiefgrün in den Sturmböen. Aber: Im Gegensatz zur Generalprobe wurde auf der Premiere niemand nass.

Die Crew VII/2017 mit ihren 264 Kadetten ist die größte seit 2000. Neben der Marine traten auch 47 junge Soldaten in Luftwaffen- und Heeresuniform an – Angehörige des neu geschaffenen Kommandos Cyber- und Informationsraum – die Anfang Juli an der Schule für Strategische Aufklärung ihre Ausbildung begonnen haben. Gegenüber, auf der großen Frei-Terrasse der Marineschule, drängten sich neben einiger Prominenz Freundinnen, Freunde, Eltern, Großeltern, denen am Ende der Zeremonie exakt zehn Minuten blieben, ihre im Stillgestanden verbliebenen Lieben noch rasch aufs Bild zu bannen. Kurz danach beendete ein besonders ergiebiger Regenguss zumindest die zivile Ordnung auf der Admiralswiese.

Als Gastredner war der Präsident des Landtages, Klaus Schlie, nach Flensburg gekommen. Und schon Schlie, der Zivilist, baute rund um Dankbarkeit und Wertschätzung für die Entscheidung der jungen Menschen die veränderte Realität. „Wenn Sie heute Ihren Eid leisten, dann ist Ihnen bewusst, dass wir in einer Welt leben, in der Ihr Einsatz keine bloße Formel ist, sondern auch real abgefordert werden kann.“ Kay-Achim Schönbach, der Schulleiter, hatte schon tags zuvor bei der Generalprobe auf die Bedeutung der Eidesformel hingewiesen: treu zu dienen, tapfer zu verteidigen, das ist nicht einfach so daher gesagt. Nicht ohne Grund verwies Schlie auf die beiden Soldaten, die Ende Juli während eines UN-Einsatzes der Luftwaffe in Mali beim Absturz ihres Hubschraubers getötet wurden. Ja, die Anforderungen an die Bundeswehr sind robuster geworden. Nach Jahren des Sparens, Außerdienststellens und des „scheinbar unerschütterlichen Glaubens an das ewige Einfahren der Friedensdividende“, so Schönbach, „werden wir durch die Realität in der Welt schmerzhaft eingeholt.“ Die in Bewegung geratenen politischen Kraftzentren und Interessen sind nicht ohne Wirkung für die Bundeswehr geblieben: „Gerade in der Marine tut sich viel“, meinte der Schul-Kommandeur. „Es braucht den gut ausgebildeten Offizier, um die vielen Herausforderungen zu meistern.“ Die Marine habe viel zu geben, aber sie verlangt auch. Strenge – auch gegen sich selbst, Kameradschaft, Disziplin, Kompetenz, Selbstbewusstsein und die Eignung zu erwerben, andere Menschen führen zu dürfen, so Schönbach, der keinen Zweifel ließ, welch hohen Wert er soldatischen Tugenden beimisst und welche Perspektive sie für die jungen Leute auf der Admiralswiese eröffnen: Die dort stehen, sind für Schönbach „werdender Teil einer Verantwortungselite unserer Nation. Werden Sie Teil von etwas Größerem und bleiben Sie nicht nur Sie selbst!“

von Holger Ohlsen

erstellt am 05.Aug.2017 | 06:32 Uhr