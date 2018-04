Langballig : Werbung soll mehr Gäste anlocken

Die Zahl der im Amt Langballig online buchbaren Quartiere soll erhöht werden. Noch besteht keine Einigkeit über eine mögliche Fahrradfähre zwischen dem dänischen Brunsnis und Langballigau.

28. April 2018, 13:30 Uhr

Langballig | Die Flensburger Förde bietet als Urlaubsregion eine Fülle an Möglichkeiten. Diese müssten aber erschlossen und überregional bekannt gemacht werden – dafür stehe der Tourismus Agentur Flensburger Förde (TAFF) ein jährlicher Werbeetat von 150 000 Euro zur Verfügung, sagte sagte deren Geschäftsführer Gorm Casper auf der Jahresversammlung des Touristikvereins Amt Langballig. „Wenn wir schon so viel Geld in die Hand nehmen, setzen wir uns auch eine hohe Zielmarke“, so Casper. Das Ziel sei, pro Jahr einen Zuwachs von zehn Prozent bei den Übernachtungszahlen zu erreichen. Zur TAFF gehören als Gesellschafter neben den Städten Flensburg und Glücksburg die Gemeinde Harrislee und das Amt Langballig.

Die am häufigsten genutzten Informationsplattformen sind laut Caspers die sozialen Medien wie Facebook, Instagram und Youtube. Neben den bewährten Schwerpunkten Hafen, Strand, Kultur, Wandern und Wellness würden in diesem Jahr Schifffahrt und Radwandern herausgestellt. Wichtig sei zudem, die Nebensaison touristisch zu beleben.

Vorsitzender Stefan Jepsen teilte in seinem Bericht mit, dass die 55 aktiven Mitglieder über 90 Wohneinheiten verfügten. Er rief dazu auf, die Quote online buchbarer Quartiere zu erhöhen. Der Jahresabschlussbericht 2017 von Kassenwartin Rita Lorenz-Petersen wurde mit Ausgaben von knapp 12 000 Euro ebenso gebilligt wie der Haushaltsplan 2018, der um 1000 Euro höher liegt. Die Kassenwartin wurde in ihrem Amt bestätigt.

Claas Appold von der Medienfirma „Textnetz“ präsentierte die Marketingkampagne des Touristikvereins. Sie sieht vor, Zeitungsartikel zu bestimmten Themen zu produzieren und diese als Reisetipps kostenfrei den 4000 Tageszeitungen in Deutschland für deren Urlaubsseiten oder -beilagen zur Verfügung zu stellen.

Caspar betonte, dass eine jeden Tag verlässlich fahrende Radfähre Brunsnis-Langballigau eine andere Kundschaft anziehe und deshalb keine Konkurrenz für das Fahrgastschiff „Feodora II“ darstelle. Gleiches gelte für Seebestattungen, die nur von Dänemark aus erfolgten. Die Vorbehalte des anwesenden Feodora-Eigners Alexander Klein, der auf rückläufige Fahrgastzahlen verwies, konnte er damit nicht entkräften. Ihm wurde allerdings vorgehalten, das Wochenendpotenzial nicht ausreichend zu nutzen. Der Langballiger Bürgermeister Peter-Dietrich Henningsen wiederholte seine Kritik, durch mangelnde Information „überrumpelt“ worden zu sein. Er rief alle Beteiligten dazu auf, sich zusammenzusetzen und ein allgemein abgestimmtes Gesamtkonzept zu erstellen. Für den Vorsitzenden Jepsen steht im Vordergrund, den Urlaubern ein möglichst breites Angebot bieten zu können.