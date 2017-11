Hochschule Flensburg : Wer wird neuer Hochschulpräsident?

vergrößern 1 von 2 Foto: HF (3) 1 von 2

von Carlo Jolly

erstellt am 06.Nov.2017 | 09:45 Uhr

Großes Interesse am Chefposten für Deutschlands nördlichste Hochschule mit ihren rund 4000 Studenten und ihrem großen Angebot zukunftsträchtiger Studiengänge von der Informatik über die Regenerative Energie- bis zur Schiffsbetriebstechnik: Die Findungskommission unter Leitung des früheren Vizepräsidenten Martin von Schilling kann zwischen 28 Bewerbern auswählen. Die Entscheidung soll noch im November fallen: Nach einer nichtöffentlichen Präsentation im Senat am 15. November und einer öffentlichen Vorstellung eine Woche später soll am 29. November – dann wieder nichtöffentlich – gewählt werden.

Über das Bewerber-Tableau haben Findungskommission und Hochschulrat Stillschweigen vereinbart. Offenes Geheimnis ist dabei, dass unter anderem Thomas Severin, seit einem Dreivierteljahr als Vizepräsident kommissarischer Chef der Hochschule, gerne vom kommissarischen zum richtigen Präsidenten aufsteigen möchte. Öffentlich äußern will er sich im Verfahren aber auch nicht. Eine Tageblatt-Anfrage blieb unbeantwortet. Severin gilt zwar nicht als Visionär, dafür aber als guter Prozesslenker. In seiner kurzen Interims-Ära hat sich die Hochschule ein neues Leitbild gegeben.

Für manchen überraschend flatterte im H-Gebäude an der Kanzleistraße auch die Bewerbung eines alten Bekannten herein: Ex-Präsident Holger Watter, der die Hochschule zwei Jahre bis zum Januar 2017 geführt hatte, zeigt in seinem Bewerbungsschreiben, das dem Tageblatt vorliegt, die Defizite des Managements der Hochschule auf. Kernaussage: kein Reformwille und Defizite in der Kommunikation zwischen Selbstverwaltung und Verwaltungsleitung. „Besteht ein Interesse, die Reformbedarfe anzuerkennen und die Hochschulentwicklung zielführend und zukunftsfähig voranzutreiben, dabei meine Kenntnisse und Fähigkeiten dialogorientiert zu nutzen, stehe ich gerne zur Verfügung“, heißt es in der Bewerbung. Und: „Sollten weiterhin Individualinteressen, Egoismen, kultivierte Unverbindlichkeit und organisatorische Fehlentwicklungen über die Hochschulziele sowie gegen die Vorgaben des HSG (Hochschulgesetz, die Red.) geduldet werden, stehe ich NICHT für das Amt zur Verfügung.“ Holger Watter hatte sich in seiner kurzen Amtszeit zuletzt immer schlechter mit Kanzlerin Sabine Christiansen verstanden: „Sie hat ihn mit Informationen immer wieder am langen Arm verhungern lassen“, sagt ein Insider, der namentlich nicht genannt werden möchte.

Nicht zu beneiden ist die Findungskommission, deren Vorgängerin bereits bei der Watter-Wahl von einem unterlegenen internen Kandidaten kritisiert wurde. Angesichts des interessanten Bewerber-Tableaus setzt manch einer in der Findungskommission deshalb eher auf die externe Besetzung eines der wichtigsten Chefsessel, die in Flensburg zu vergeben sind. Gesucht wird eine Führungspersönlichkeit, die Empathie hat und den Mitarbeitern die Richtung zeigen kann.