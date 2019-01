Eggebek : Wer hier baut, muss wohnen bleiben

Die Gemeinde Eggebek plant Erschließung von 24 Grundstücken. Vor allem junge Familien sind willkommen.

von shz.de

02. Januar 2019, 16:50 Uhr

Auch in diesem Jahr wird die Gemeinde Eggebek Baugrundstücke anbieten können. Der Bebauungsplan „Osterfeld“, zwischen Stapelholmer Weg und Norderstraße, bietet Raum für 24 Einzel- und Doppelhäuser. Die Käufer müssen sich verpflichten, die Wohnungen mindestens fünf Jahre selbst zu bewohnen. „Mit dieser Vorgabe möchten wir die Eigentumsbildung für junge Familien unterstützen“, erläuterte Finanzausschussvorsitzender Thorsten Pilz die Zielsetzung der Gemeinde. Sieben Grundstücke sind bereits reserviert.

Die Gemeinde vergab den Auftrag zur Erschließungsplanung, verbunden mit der Hoffnung, dass die Tiefbauarbeiten bereits im ersten Quartal des neuen Jahres ausgeschrieben werden können und die Arbeiten im Sommer beginnen. Wenn alles nach Plan verläuft, könnte mit dem Bau der ersten Häuser im Herbst begonnen werden.

Über ein neues Fahrzeug kann sich die Jugendfeuerwehr des Amtes Eggebek freuen. Jugendwart Sven Sander berichtete, dass ein ideal passender Mannschaftstransportwagen (MTW) zum Preis von 36 900 Euro im Internet gefunden wurde. Unter Berücksichtigung der Förderung aus der Feuerschutzsteuer und der vorhandenen Rücklage der Jugendwehr müssen die sechs beteiligten Gemeinden noch einen Eigenanteil von 15 000 Euro aufbringen. Die Gemeindevertretung stimmte dem Kauf zu.

Der Nebenplatz auf dem Sportplatz an der Norderstraße wird intensiv für die Trainingsarbeit der Fußballsparte des TSV Eintracht Eggebek genutzt. Dadurch ist der Rasen stark strapaziert, erheblicher Pflegeaufwand ist erforderlich. Der Sportverein schlägt die Umwandlung des Platzes in einen Kunstrasenplatz vor. Kosten: rund 560 000 Euro, eine Landesförderung von 350 000 Euro ist möglich. Die Gemeindevertreter beschlossen einstimmig, einen Förderantrag zu stellen und nach einer Bewilligung mit dem Sportverein die Umsetzung anzugehen.

Über die Erneuerung der Straßenbeleuchtung im Bereich Treenering habe der Bauausschuss bereits intensiv beraten, berichtete Ausschussvorsitzender Andreas Bohlen. Das Konzept sieht die Ausrüstung sämtlicher Lampenköpfe mit LED-Leuchten vor und zur besseren Ausleuchtung dunkler Ecken die Aufstellung von neun zusätzlichen Leuchten. Die Gesamtkosten werden auf rund 50 000 Euro veranschlagt. Die Mittel wurden bereits gestellt und der Bauausschuss nach Ausschreibung mit der Vergabe des Auftrags beauftragt. Im Frühjahr sollen die energiesparenden Lampen installiert werden.

Der Haushalt 2019 hat ein Volumen von 4,6 Millionen Euro im Verwaltungshaushalt und 2,7 Millionen Euro im Vermögensteil. Die Steuerhebesätze bleiben unverändert bei den Grundsteuern mit 370 Prozent und 380 Prozent bei der Gewerbesteuer. Die größten Einnahmequellen sind die Gewerbesteuer mit 970 000 Euro, der Einkommensteueranteil mit 800 000 und die Schlüsselzuweisungen aus dem Finanzausgleich mit 890 000 Euro. Auf der Ausgabeseite schlagen die Umlagen an den Kreis mit einer Million Euro, an das Amt mit 380 000 Euro, für die Schulen mit 550 000 und die Kita mit 650 000 Euro zu Buche. „Die Kosten für den Kindergarten sind durch den starken Ausbau der U3-Betreuung in den letzten Jahren außerordentlich stark gestiegen“, berichtete Pilz. Pro Platz betragen die Kosten 10 000 Euro im Jahr, wovon die Eltern 2200, das Land 1800 und die Gemeinde die restlichen 6000 Euro finanzieren. „Von der ursprünglichen Drittelung der Kosten sind wir mittlerweile weit entfernt“, klagte Pilz. „Die von Bund und Land in Aussicht gestellte Entlastung ist überfällig“, forderte er. Die Gemeindevertretung erhöhte den monatlichen Beitrag um 5 Euro auf 150 für die Ü3-Betreuung und um 10 Euro auf 220 für die U3-Kinder für fünfstündige Betreuung.

Bürgermeister Stefan Andresen zog ein positives Fazit der Zusammenarbeit in der Vertretung. „Der Start nach der Kommunalwahl mit dem Wahlmarathon auf der konstituierenden Sitzung war holprig. Ich habe aber der Eindruck, dass wir durch rege Kommunikation in der Vertretung und den Ausschüssen zu einem produktiven Arbeitsstil gefunden haben“, sagte er.