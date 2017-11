Justiz in Flensburg : Wenn Nachbarn sich nicht mehr einigen können

vergrößern 1 von 1 Foto: Michael Staudt 1 von 1

von Carlo Jolly

erstellt am 27.Nov.2017

Die Flensburger Schiedsleute gehen mit erneuertem Team ins neue Jahr. Mit Christiane Stühr im Flensburger Westen und Stefan Marxen im Norden ist die vierköpfige Schlichtungsstelle in der Stadt nun besetzt. Ihre Aufgabe reicht vom Schlichten bei Nachbarschaftsstreitigkeiten, wenn der Ast des Apfelbaums in Nachbars Garten zum Streitfall wird, aber auch in Fällen von Hausfriedensbruch, Beleidigung, Bedrohung oder Sachbeschädigung. Häufig finden die streitenden Parteien auf dem Umweg über den Rechtsanwalt zu den Schiedsleuten: „Wir machen die Erfahrung, dass viele Leute nicht wissen, dass es uns gibt“, sagt Christa Behnke, Schiedsfrau in Mürwik. Dabei seien Nachbarschaftsstreitigkeiten das wichtigste und häufigste Einsatzgebiet. „Unsere Aufgabe besteht darin, zwischen den Parteien zu vermitteln“, erklärt Behnke weiter, die mit fünf Jahren bereits eine ganze Periode im Schiedsamt hinter sich hat.

„Wenn wir helfen können und die Gerichte entlasten, ist das viel wert“, sagt Stefan Marxen, der das Schiedsamt im Flensburger Norden neu übernommen hat und einen frischen Lehrgang vom Bund der Schiedsleute hinter sich hat: „Um das formelle Wissen zu erlangen, ist das sehr hilfreich.“ Dabei seien Schiedsleute keine kleinen Richter: „Wir entscheiden nicht, wir sind auch keine Laienrichter, wir sind vielmehr Moderatoren oder Mediatoren.“

Man arbeite praktisch und lösungsorientiert. Schiedsleute hätten die Aufgabe, den vorgetragenen Streit einvernehmlich zu schlichten, das heißt, die Parteien dazu zu bewegen, sich zu einigen, um den Rechtsfrieden wiederherzustellen. Und noch ein Vorteil: „Es ist wesentlich günstiger als die Gerichte zu bemühen“, sagt Horst Lorenzen, dienstältester Schiedsmann. Dennoch mit hoher Verbindlichkeit: „Wenn sie einen Vergleich schließen, ist es ein vollstreckbarer Titel – beim Amtsgericht hinterlegt.“

Manchmal ist allerdings sogar noch eine niedrigschwelligere Lösung möglich: Bevor ein Schlichtungsverfahren beantragt werde, sollten die Parteien immer versuchen, durch Gespräche oder Anschreiben mit gesetzten Fristen ihr Anliegen dem Kontrahenten deutlich zu machen. Lorenzen: „Das ist in sehr vielen Fällen erfolgreich.“