Umfrage unter Touristen in Flensburg : „Wenn es regnet, gehe ich Krebse angeln“

vergrößern 1 von 3 Foto: Fotos: Bartels 1 von 3





Wenn jetzt Sommer wär’ – ein kleiner Traum, der in Norddeutschland in diesem Jahr noch nicht in Erfüllung gegangen ist. Statt Hitze, Sonne und Flip-Flops sind in diesem Sommer milde Temperaturen, ein bewölkter Himmel und eine gut sitzende Regenjacke im Trend.

Trotz des mäßigen Wetters ist der Norden in diesem Jahr einer der Spitzenreiter in Sachen Tourismuszahlen. Die Besucher lassen es sich nicht nehmen, an den Strand zu gehen oder sich draußen den Wind um die Nase wehen zu lassen. Ganz nach dem Motto „Es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung“ geht auch Familie Schulz aus Hamburg ihren Urlaub an. Sie kommt in Westerholz unter, ganz in der Nähe des Strandes. Das freut vor allem Lenne (4): „Auch wenn es regnet, gehe ich Krebse angeln“, sagt er. Bei besonders schlechtem Wetter greifen die Hamburger auf den Regenschirm zurück oder verlegen das Schwimmen nach drinnen. „ Wir gehen dann in das Schwimmbad in Glücksburg“, erklärt Lennes Papa: „Vielleicht fahren wir aber auch noch nach Billund und besuchen dort das Legoland.“

Antonia (3) und Julia (9) zeigen ihren Großeltern Horst und Renate aus Mecklenburg-Vorpommern ihre Heimat. Sie wohnen alle zusammen in Flensburg-Weiche und haben schon viele Aktivitäten hinter sich. „So schlecht ist das Wetter eigentlich gar nicht“, meint Oma Renate. Mit ihren Großeltern waren die beiden Mädchen schon im Industriemuseum Kupfermühle, im Barfußpark in Schwackendorf, bei „artefact“ in Glücksburg, und sie haben gerade während des Regens eine Fahrt in der neuen, überdachten Bimmelbahn durch die Flensburger Innenstadt gemacht.

„Ansonsten bleiben wir auch mal zu Hause“, erzählt Opa Horst, „die Enkelinnen puzzeln, odermalen Bilder, und wir schnacken ein bisschen mit unseren Kindern. So häufig wie früher kommen wir alle ja auch nicht mehr zusammen.“

Etwas sportlicher geht es bei Wiard Janssen zu. Der Oldenburger hat eine Radtour von der Schlei bis nach Flensburg gemacht. Begeistert von der Stadt an der Förde, geht es für ihn nach einem Tagesausflug wieder nach Hause. Das Wetter macht ihm aber nichts aus: „Könnte schlimmer sein. Aber die Flensburger sind ja cool, dass sie trotz des Wetters im T-Shirt rumlaufen.“

Auch Christina Clausdeinken lässt sich von Wolken und Regenschauern nicht unterkriegen. „Wir wollen heute sogar noch zelten gehen. Meine Freundin hat Geburtstag, und es war schon so lange geplant“, erzählt die Osnabrückerin. Auf der Durchreise nach Dänemark machen sie Halt in Flensburg. „Trotz Regens wollen wir einfach mal die Stadt erkunden, irgendwo was essen gehen.“

Die Stimmung des Ehepaars Sczepansky ist ebenfalls nicht vom Wetter getrübt: „Es war die letzten Tage doch manchmal auch sonnig. Da macht doch ein bewölkter Himmel nichts.“ Die Hockenheimer machen Urlaub in Langballig und sind für einen Tagesausflug in der Fördestadt. „Heute wollen wir uns mal ein paar Museen angucken und in die Rote Straße gehen,“ erzählen die Urlauber.

Familie Schnepf aus Heidelberg und Mannheim reiste sogar mit Oma und Ur-Oma an. Sie haben ein Ferienhaus in Loit und schlendern mit den Töchtern Emma (3) und Hannah (1) durch die Fußgängerzone. Das norddeutsche Schietwetter macht ihnen nichts aus. Sie wollen an der Förde entlang spazieren und sich das Wasserschloss in Glücksburg anschauen. „Mit der ganzen Familie ist das doch etwas Tolles“, sagt die Oma. „Wer weiß, wie oft wir das noch machen können.“

von Gunnar Dommasch

erstellt am 22.Aug.2017 | 08:29 Uhr