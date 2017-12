Lindewitt : Wenn das Pferd erster Klasse reist

vergrößern 1 von 1 Foto: ludwig 1 von 1

von Tina Ludwig

erstellt am 15.Dez.2017 | 13:13 Uhr

„Was passiert, wenn ich in den Ruhestand gehe“, fragte sich Detlef Schmidt vor nicht allzu langer Zeit. Der 66-jährige Pferdenarr betreibt in Kleinwiehe mit seiner Frau Sylvia den „Ziegenhof“, eine Einrichtung für stationäre Jugendhilfe, wo das Paar unter anderem therapeutisches Reiten anbietet. Immer donnerstags kommt eine Reittherapeutin, um mit den Kindern die Beziehung zu Pferden zu verbessern. Da sich aber seine Frau hauptamtlich um die Kinder auf dem „Ziegenhof“ kümmert, suchte Detlef Schmidt, der auf seinem Hof ein Pony und eine Stute hält, nach einer Beschäftigung. „Ich wollte nicht nur Ställe ausmisten“, sagt der Rentner. Vor neun Monaten hatte er dann die Idee und machte sich mit einem „Pferdetaxi“ selbstständig.

„Ich hatte damals eine Stute, die ich verkaufen musste, weil sie zu jung für mich war“, erinnert sich der Diplom-Agraringenieur. Nach einem Reitunfall, bei dem er kopfüber vom Pferd stürzte, entschied er sich schweren Herzens, das Tier abzugeben. Als die Stute verladen wurde, um zu ihrem neuen Besitzer zu fahren, klingelte es bei Schmidt, und er dachte: „Das kann ich auch machen.“ Schon als Student hatte er sich etwas dazuverdient, indem er Pferde transportierte. Außerdem hat der Agraringenieur seit vielen Jahren Erfahrung im Umgang mit Tieren und in seinem Studium den Schwerpunkt der artgerechten Tierhaltung gewählt. Ideale Voraussetzungen also für einen Pferdetransport.

Schmidt kaufte einen Anhänger mit Frontausstieg und Seitenpolsterung und installierte eine Kamera, mit der er im Auto über einen Bildschirm Live-Bilder vom Pferd im Hänger bekommt. Vor zwei Wochen war es dann soweit: Er transportierte seinen ersten „Fahrgast. „Ich mache das nicht wegen des Geldes, sondern, weil es mir Spaß macht und ich so viel rumkomme“, sagt der gebürtige Hesse, der unter anderem in Steinberghaff und am Bodensee gelebt hat und seit vier Jahren in Kleinwiehe wohnt. Noch bringt er die Pferde von Reitstall zu Reitstall, doch er kann sich vorstellen, sein Angebot zu erweitern und Einrichtungen, wie die Norderbraruper Pferdeklappe, kostenlos zu unterstützen. Nicht nur in Schleswig-Holstein, sondern durch ganz Deutschland und in die angrenzenden EU-Länder fährt er mit seinem Pferdetaxi.

Schmidt legt bei seiner Arbeit großen Wert auf einen gewalt- und stressfreien Transport und bezieht die individuellen Bedürfnisse der Besitzer mit ein. „Pferde sind sehr sensibel, sie spüren alles“, erzählt er. Deshalb dürfe man sie auf keinen Fall mit einer Gerte treiben oder sie am Halfter in den Anhänger ziehen, sondern müsse sehr behutsam mit dem Tier umgehen. So könne es manchmal zwei Stunden dauern, bis ein Pferd verladen ist. Besonders aufgeregten „Fahrgästen“ leistet Schmidts schwarzes Pony auf der Reise Gesellschaft. Auch Vollblut-Stute „Olivia“ könnte als Reisebegleiterin einspringen. „Wenn ein Tier nicht alleine im Anhänger fährt, ist es oft ruhiger“, so Schmidt, der seit über 30 Jahren Erfahrung im Umgang mit den Tieren hat. Aber nicht nur vor, auch während der Reise gebe es einiges zu beachten: vorausschauend fahren, nicht abrupt bremsen und stets das Geschehen im Hänger über die Kamera beobachten. Schmidt ist zudem immer mit Tempo 80 unterwegs, obwohl er 100 Stundenkilometer fahren dürfte. „Ich könnte es mir nicht verzeihen, wenn einem Pferd etwas passiert“, begründet er seine Vorsicht. Acht Stunden pro Tag ist er maximal unterwegs, dann sucht er einen Reitstall zum Übernachten. Auf Wunsch, sagt er, können auch der Käufer und der Verkäufer mitfahren, denn Platz genug gebe es im Auto. Er selbst sei beim Transport seiner Stute zu ihrem neuen Zuhause nicht mitgefahren, gibt er zu – „das konnte ich nicht“.

Wohin ihn seine nächste Reise mit einem fremden Pferd führt, weiß Schmidt noch nicht. Doch er freut sich bereits auf den kommenden Transport. Pferde seien sein „Ein und Alles“ und es gebe nichts schöneres, als abends in der Box zu stehen und dem Tier in die Augen zu sehen.