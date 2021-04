Wanderup : Weiter Warten auf den neuen Badesee

Die Umgestaltung der Kiesabbaufläche in Wanderup verzögert sich bis ins nächste Jahr.

Wanderup | Zwei Themen beherrschten den Ablauf der jüngsten Sitzung der Gemeindevertretung Wanderup. Zum einen berichtete Bürgermeisterin Ulrike Carstens vom Projekt „Seenland Flensburg“, in dem es um die Zukunft der Kiesabbauflächen in Handewitt und Wanderup geht. Zum anderen ging es um neue Windräder östlich der B 200. So schnell wie erhofft dürfte der Bagg...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.