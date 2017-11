Weihnachts-Arrangement mit Tradition

vergrößern 1 von 2 1 von 2

Das Indbo Center und Møbelhuset 2 sind engagierte Traditionalisten: Zum einen präsentieren sie einen ganzen Kosmos traumhaft schöner Einrichtungsideen, überzeugen dabei bereits in dritter Generation mit bestem dänisch-skandinavischen Design. Gleichzeitig sind sie eine wichtige Komponente der lebhaften Weihnachtsstadt Tondern. Die lädt ab dem morgigen Sonnabend, 11. November, wieder zu fröhlichem Weihnachtsmarkt-Bummeln mit all seinen Erlebnissen ein – übrigens schon zum 25. Mal.

Das Motto „Det er i Tønder – julen begynder“ (etwa „Weihnachten fängt in Tondern an“) trifft in gleichem Maße auch auf diese renommierten Möbelhäuser zu: Ihr beliebtes ‚Weihnachts-Arrangement‘ hat ebenfalls eine lange Tradition. Drei Tage lang stimmt es in angenehmer Atmosphäre auf eine dänisch-lange Vorweihnachtszeit ein, die viel Spielraum für eine optimale Geschenke-Erfüllung bietet.

Alle Ausstellungräume sind bei Indbo (Ribe Landevej) und Møbelhuset 2 (innerstädtische Gehstraße) festlich geschmückt, gleich in den Eingangsbereichen gefallen kreative Weihnachtsaccessoires mit Stil. Interessierte können in den Ausstellungen ausgiebig die große Möbelvielfalt studieren. Aber Bo und Anders Jacobsen, die Geschäfstführer, bieten mehr: Einige Hersteller sind vor Ort und erläutern ausführlich die Sorgfalt, mit der dänische Tischler ihre Möbel herstellen.

An den Wochenendtagen erläutert ein Vertreter von PP Möbler an einer Werkbank den höchst individuellen Herstellungsprozess der berühmten Stühle der dänischen Design-Ikone Hans J. Wegner (einem Sohn Tonderns). Parallel dazu stellt ein Repräsentant von Naver dar, wie die Firmengeschichte zu innovativen und formvollendeten Möbeln geführt hat, die gleichzeitig mit hoher Funktionalität bestechen. Die schönen Produkte wie Esstische, Stühle oder Vitrinen sind in der ersten Etage zu bewundern, die generell frisch gestaltet wurde und neu auch ein Studio der eleganten Garnituren von Sören Lund enthält (in Leder und großer Stoff-Auswahl).

Bei Indbo ist ein Matratzenspezialist von Dunlopillo vor Ort, der genau erklärt, wie exakt ein körpergerecht angepasste Matratzensystem für einen gesunden und guten Schlaf wichtig ist.

Indbo bietet zudem eine bemerkenswert große Auswahl an perfekt gestalteten Relax-Seseln dänischer, schwedischer, finnischer und natürlich auch norwegischer Hersteller. Ein Fachmann aus Finnland demonstriert Relax-Sessel in verschiedenen Größen für Männer wie Frauen mit optimaler Rückenunterstützung im Bereich der Lendenwirbelsäule, angepasste Kopfstützen inklusive. „Zu den individuellen Relax-Sesseln bieten wir ideal passende Dreier-Sofas für einen einheitlichen Gesamteindruck, wie er in Dänemark üblich ist“, verspricht Anders Jacobsen. Schöne Leuchten runden die Sortimente angenehm ab.

Bei Indbo sorgt ein Gitarrist zudem für wohltuende Live-Klänge, zu der Besucher gemütlich mit Æbleskiver und alkoholfreiem Gløgg entspannen können. In einem Zelt vor dem Gebäude gibt es Grillwurst im Brötchen, ebenfalls gratis. Musikalische Stimmung kommt im Møbelhuset 2 von einem Pianisten; ein Weinhändler aus Møgeltondern bietet ökologische Weine aus Frankreich an, und Besucher können bei Kaffee und Kuchen entspannen, dabei dem Maler Preben Beck bei der Arbeit zusehen oder seine ausgestellten Bilder erwerben. Für Kids sind Naschis vorbereitet.

Beide Häuser verlosen gemeinsam einen Warengutschein im Wert von 1350 Euro. Geöffnet ist parallel am heutigen Freitag von 10 bis 17.30 Uhr, am Sonnabend und Sonntag jeweils von 10 bis 17 Uhr – immer inklusive Beratung und Verkauf. Mit den Herstellern sind zudem günstige Konditionen quer durchs Sortiment ausgehandelt, auf die nur die günstige deutsche Mehrwertsteuer berechnet wird. Viele Möbel sind noch vor Weihnachten lieferbar mit eigenem Full-Service.

Und nicht vergessen – die Weihnachts- und Möbelstadt Tondern liegt nur drei Kilometer hinter der Grenze!