Gelting : Weihnachtliche Musik in der Kirche

Die „Weihnachtliche Chor- und Instrumentalmusik“ mit dem Geltinger Shanty-Chor und dem Singkreis der Landfrauen beginnt am Sonntag um 16 in der Geltinger St.-Katharinen-Kirche.

von shz.de

12. Dezember 2018, 16:34 Uhr

Das Konzert der „Weihnachtlichen Chor- und Instrumentalmusik“ findet am Sonntag ab 16 Uhr in der Geltinger St.-Katharinen-Kirche statt. Der Geltinger Shanty-Chor unter der neuen Leitung von Valentin Janot und der Singkreis der Landfrauen sind wieder mit dabei. Neben den genannten Chören treten Elena Meier (Orgel), Nelly Eder und Imogen Thomsen (Violine), Paul Eberhardt (Violoncello), Philipp-Martin Thomsen (Klarinette und Klavier), Gerhard Paulsen (Akkordeon) sowie Paul Baack und Thore Christiansen (Gitarre) auf. Die Gesamtleitung liegt in den Händen von Marianne Lüsebrink.

Der Eintritt ist frei. Es wird um Spenden gebeten.