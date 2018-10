Wees : Weg ist frei für Tagesförderstätte

Die Gemeindevertretung Wees klärt die Voraussetzungen für den Bau eine Betreuungseinrichtung für Menschen mit Behinderungen und verabschiedet neue Gebührensätze für die Schutz- und Regenwasserbeseitigung.

von shz.de

18. Oktober 2018, 16:50 Uhr

Die Gemeindevertretung Wees macht den Weg frei für den Bau einer Tagesförderstätte an der Kaschestraße, nördlich der Wohnanlage Birkhof, indem sie die erforderlichen Entwurfs- und Aufstellungsbeschlüsse zur Änderung des Flächennutzungs- und des Bebauungsplans fasste. In der Tagesförderstätte sollen künftig Menschen mit Behinderungen betreut werden.

Aufgrund eines planerischen Versehens waren in einem ersten Anlauf in den Bebauungsplänen für das Neubaugebiet „Kaswei“ und der westlich anschließenden Altbebauung im Bereich der Moorstraße ein Gehölzstreifen unzureichend ausgewiesen worden. Im Rahmen der Änderung ist nun vorgesehen, den bestehenden Zustand als verbindlich festzuschreiben.

Bei der Abwasserbeseitigung gelten ab 2019 teilweise neue Gebührensätze: Für die zentrale Schmutzwasserbeseitigung im Bereich Wees-Dorf steigt der Preis von 2,80 auf 3,20 Euro für jeden Kubikmeter Frischwasser. Beim Niederschlagswasser sinkt die Gebühr hingegen von 8 auf 4,50 Euro pro angefangene 25 Quadratmeter Ableitungsfläche.

Nach Aussage von Bürgermeister Michael Eichhorn sieht der Lärmaktionsplan der Gemeinde eine Reduzierung des Lärms für die Wohnbebauung nahe der Nordstraße (B 199) vor. Um die Lärmbelastung weiter zu senken, beschloss die Gemeindevertretung, bei der Straßenverkehrsbehörde des Kreises eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf 50 Kilometer pro Stunde zu beantragen. Bisher liegt sie bei 70 oder 80 km/h.

Aufgrund eines Auftrages des Bauausschusses hatte die Amtsverwaltung geprüft, unter welchen Voraussetzungen bei der neuen Kindertagesstätte an der Straße „Birkland“ ein Fußgängerüberweg in Form eines Zebrastreifens eingerichtet werden kann. Zulässig ist er nur, wenn in einer werktäglichen Spitzenstunde mindestens 50 Fußgänger die Straße queren und mindestens 200 Fahrzeuge die Straße befahren. Da diese Werte nicht erreicht werden, wird die Angelegenheit nicht weiter verfolgt.

Aufgrund seiner Einwohnerzahl (mehr als 2000) kann Wees neben dem Bürgermeister einen zweiten Vertreter in die Verbandsversammlung des Breitbandzweckverbandes Angeln entsenden. In diese Funktion wurde Gemeindevertreter Jan Kanstorf berufen. Der Verband ist sich nach Aussage des Bürgermeisters mit den Stadtwerken Flensburg darin einig, keine doppelte Glasfaser-Infrastruktur im Ort zu errichten.