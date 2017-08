Fördecrossing : Wasser von unten, Wasser von oben

vergrößern 1 von 3 1 von 3





Nach nur 34 Minuten kletterte der Schnellste aus dem Wasser: Sebastian Barsch aus Hamburg hat jetzt fünf der insgesamt 20 Fördecrossings gewonnen. Bei der Jubiläumsausgabe am Sonnabend stürzten sich 329 Aktive in Sønderhav in die Förde, bis auf sechs kamen alle von ihnen in die Wertung. Wie immer war der grenzüberschreitende Wettbewerb im offenen Meer ein großes Spektakel – mit Hunderten von Zuschauern, Live-Kommentar, professioneller Zeitnahme sowie Bier und Bratwurst.

Wegen eines vorbei fahrenden Schiffes fiel der Startschuss mit ein paar Minuten Verspätung. Zuvor waren alle Schwimmer mit Booten von Glücksburg auf die dänische Seite gefahren worden. Den Aktiven hat der Nieselregen sicher nichts ausgemacht, doch auch die Zuschauer am Strand und auf der nagelneuen Seebrücke in Sandwig ertrugen ihn mit Schirm, Kapuze und Gelassenheit. Das andere Ufer in drei Kilometer Entfernung konnte man nur schwach erkennen im Dunst, doch die Reihe schwimmender Markierungen in Orange ließ erahnen, wie lang die zu absolvierende Strecke war.

Nach etwa 20 Minuten blitzten Schaumkronen in der Mitte der Förde, ein gelber Punkt wurde als begleitendes Kajak ausgemacht – der Führende nahte. Inga Petersen von der DLRG Glücksburg moderierte den Wettbewerb und feuerte die Schwimmer ebenso an wie das Publikum: „Benutzen Sie Ihre Hände, klatschen Sie die Schwimmer ins Ziel!“, forderte sie die Zuschauer auf. Sieger Karsch hatte kaum Zeit zum Verschnaufen; während er interviewt wurde, erreicht mit eineinhalb Minuten Rückstand Sven Teegen das Ziel. Bester einheimischer Starter war auf Platz 5 der Männerliste Jakob Petersen von der DLRG Glücksburg. Sechs Sekunden schneller war Annika Hoffmann vom Flensburger Schwimmklub als schnellste Frau.

Die Bedingungen für die Aktiven waren „normal“ – so weit man das für Meeresschwimmen sagen kann. Die Welle kam von der Seite, berichtete Sieger Karsch, die Temperaturen etwas wärmer als im Vorjahr. Viele Schwimmer hatten Probleme, die Ideallinie zu finden, kamen zum Teil weit vom Kurs ab und schwammen auf diese Weise eine deutlich längere Strecke. „Zwischendurch fühlte ich mich total allein mitten auf der Förde“, sagte die Flensburgerin Julia Voigt, die zum ersten Mal dabei war. Auch sie hatte zwischendurch Orientierungsprobleme: „Jemand tippte mir auf die Schulter und zeigte mir, wo Glücksburg liegt“, berichtete sie.

Nach rund 45 Minuten ging es am Strand von Sandwig Schlag auf Schlag; fast schon im Sekundentakt erreichten die Schwimmer den Strand. Die „Aufsteller“ von der DLRG Hamburg hatten wenig zu tun; sie standen im Wasser, um erschöpften Schwimmern auf die Beine zu helfen.

In 20 Jahren Fördecrossing habe es 5418 Teilnehmer gegeben, berichtete Inga Petersen. Zusammen seien sie 16 254 Kilometer geschwommen; das entspreche der Strecke von Hamburg nach Sydney. Allein gestern wurden stolze 987 Kilometer absolviert. Alle Schwimmer wurden vollkommen zu Recht mit großem Applaus am Strand begrüßt.

von Joachim Pohl

erstellt am 14.Aug.2017 | 12:24 Uhr