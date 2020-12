Flenburger Fördeschnack : Was Schüler aus dem Unterrichtsausfall lernen können

von Mira Nagar

11. Dezember 2020, 17:42 Uhr

Nicht für die Schule, sondern für die ökonomische Verwertbarkeit auf dem Arbeitsmarkt lernen wir. So oder so ähnlich geht doch dieser oft bemühte Spruch, der aus dieser Sprache da stammt. Jene, die nur noch an Gymnasien und im Vatikan ihr Dasein fristet und irgendwann als Großes Latinum nutzlos aus den Köpfen verschwindet – in einer Klarsichthülle im Zeugnisordner. Was also lernen Schülerinnen und Schüler aus der aktuellen Wendung, dass für höhere Jahrgänge dieses Jahr kein Präsenzunterricht stattfindet?

Verantwortung für die Allgemeinheit übernehmen – das ist doch schon mal ein positiver Aspekt. Und dass folgenreiche Entscheidungen und Wendungen manchmal allzu plötzlich kommen. Wäre oberprima, wenn diese Lerninhalte ankommen.

Was jedoch auch ankommt ist der Eindruck, dass an breiter Front die Digitalisierung systematisch verpennt wurde. Denn der Ausfall von Präsenzunterricht bedeutet in allzu vielen Fällen: gar kein Unterricht! Gehen wir doch mal – ganz gewagt – davon aus, dass das Leben und Arbeiten künftig noch digitaler, noch vernetzter wird. Einen Teil der Berufe, die bald gefragt sind, gibt es heute vielleicht noch nicht einmal. Was die Jugendlichen darauf vorbereitet, ist wohl kaum ein schulischer Totalausfall. Da sind ja Chats in Computerspielen fast schon hilfreicher oder plappernde Twitch-Streamer und meinetwegen sogar ebenso regelmäßige wie quietschbunte Instagram-Stories.

Verlässlichkeit ist ein Wert, den man verinnerlichen sollte. Wer auf Twitch zu wenig streamt, wird vom Algorithmus herbe abgestraft. Doch wenn Rumgehopse als Mittel gegen kalte Klassenräume empfohlen wird und Unterrichtsausfälle als Mittel gegen volle Klassenräume, dann wird suggeriert: Digitalisierung egal, Bildung egal, Verlässlichkeit egal.

Und vielleicht – nur vielleicht – lehrt das dezentrale Lernen ja auch Fähigkeiten, die eigentlich ein eigenes Unterrichtsfach verdient hätten: eigenverantwortliches Arbeiten, Termine planen und Ziele setzen. Selbstorganisation also. Etwas, das man fürs Leben lernt und nicht für ein Zeugnis in der Klarsichthülle.