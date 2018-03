Sieverstedt : Was für ein Zirkus

Eine Woche lang hatten Kinder der Schule im Autal Zirkus geübt – dann traten sie selbst als Fakire, Seil- und Bauchtänzerinnen, Akrobaten, Clowns, Zauberer und Jongleure in grellbunten oder edel glitzernden Kostümen auf.

von Gero Trittmaack

26. März 2018, 12:59 Uhr

Sieverstedt | „Herrreinspaziert, der Zirkus ist da!“, hieß es am Freitag in Sieverstedt. Pferde und Löwen gab es aber nicht zu sehen – diesmal waren allein die Kinder der Schule im Autal die Attraktion. Eine Woche lang hatten sie Zirkus geübt – dann traten sie selbst als Fakire, Seil- und Bauchtänzerinnen, Akrobaten, Clowns, Zauberer und Jongleure in grellbunten oder edel glitzernden Kostümen auf. Spannungsgeladene Musik begleitete elf kleine Zauberer, als sie vor den Augen des Publikums kleine Wunder vollbrachten.

Die frechen Clowns stürmten in die Manege und wer vom Publikum in der ersten Reihe nicht aufpasste, der bekam einen Staubwedel ins Gesicht. Wie die Profis lieferten die kleinen Künstler zwei Vorstellungen an einem Tag ab. Zum großen Finale waren alle Kinder zusammen in der Manege. Auch die Lehrer traten als Clowns mit roten Wuschelperücken auf und trugen ein Lied vor. Alle 125 Mädchen und Jungen haben mitgemacht, und jedes Kind ist auch in der Manege aufgetreten. Es gab zwei Vorstellungen mit jeweils 60 Akteuren vor rund 400 Zuschauern.

Schon am Montag wurde das Zelt von fleißigen Helfern aus Sieverstedt aufgebaut, so konnten Zirkusdirektor Felix Frank und seine Frau Charlene dort mit den Kindern täglich proben. Die Kinder konnten ihre Rolle selbst wählen. Felix und Charlene Frank bewiesen dabei ein gutes Gespür dafür, was die Kinder zu leisten imstande waren. Für die Kinder der Schule im Autal war es ein ganz besonderes Erlebnis, in einem richtigen Zirkuszelt aufzutreten. Am Ende gab es glückliche Kinder und viel Lob von den Besuchern.