Bernstorff-Gymnasium in Satrup : „Was bringt Luther den Kindern heute?“

vergrößern 1 von 1 Foto: Hamisch 1 von 1

Der Reformator Martin Luther hat in diesem Jahr viele Menschen bewegt. Zum Ende des Lutherjahres hat sich auch das Bernstorff-Gymnasium in Satrup mit diesem Thema beschäftigt und mit einer Ausstellung zur Person Luther ein Fazit gezogen. Dabei stand insbesondere die Frage im Mittelpunkt: „Was bringt Luther den Kindern heute?“

Zu den pädagogischen Akteuren gehören die Musik- und Englischlehrerin Heinke Schulz, Nicola Tempelmann, die Religion und Französisch unterrichtet, und Geschichts- und Wipo-Lehrer Frank Bobzien. Luther als Thema ist ihrer Ansicht nach für eine Schule eine interessante Herausforderung, tauge Luther doch für viele Unterrichtsfächer wie Religion, Geschichte, Wipo, Deutsch und auch Musik. Musiklehrerin Heinke Schulz hat zu Luther eine persönliche, emotionale Bindung durch seine musikalischen Werke. „Aus tiefer Not“ und „Vom Himmel hoch“ seien Lieder, die Menschen emotional ansprechen würden und dazu noch eine schöne Melodie hätten. „Im Religionsunterricht“, so Nicola Tempelmann, „sei der Reformator natürlich aktuell“. Die Schüler beschäftigten sich auch mit der Person und der Zeit, in der er lebte. „Wer sich mit seiner eigenen Geschichte beschäftige, komme an Luther nicht vorbei“, urteilt Frank Bobzien.

Martin Luther hat viele Aspekte, an seiner Person kann man sich „reiben“, haben die Pädagogen festgestellt und das mit der Frage verbunden, wie gehen wir mit dem Thema um. Schnell war man sich einig, eine Ausstellung zu konzipieren, um dort die unterschiedlichen Aspekte der Person Martin Luther deutlich zu machen. Die 12. Klasse hat das Thema dann in eine Projektarbeit übernommen und dort verschiedene Themen schwerpunktmäßig beleuchtet. So die Verteidigungsrede von Luther in Worms, seine Verhältnis zu den Bauernkriegen, sein Freiheitswille, sein Verhältnis und seine Aussagen zu den Juden.

Das Ergebnis dieser Arbeit ist nun im Rahmen einer Ausstellung bis Donnerstag in der Aula des Bernstorff-Gymnasium zu betrachten. Auf den Schautafeln vermitteln die Schüler ihre zentralen Botschaften darunter: für eine Überzeugung einzustehen, mit Selbstvertrauen festzustellen, dass jeder, so wie er ist, gut sei und sich von kirchlichen Gedankenfeldern zu lösen und „frei zu sein im Glauben“.

In den Pausen war die Ausstellung dicht umlagert, um einige Stände standen diskutierende Schülergruppen. Die zwölfjährige Tabea hatte besonders beeindruckt, dass Martin Luther in der Welt viel bewegt hat und dessen starker Glaube an Gott.

Weitere Veranstaltungen des Bernstorff-Gymnasiums zum Thema Luther finden statt in Form eines Reformationsgottesdienstes heute ab 19 Uhr in der Satruper St.-Laurentius-Kirche und in Form einer Podiumsdiskussion zur Frage „Soll der Reformationstag ein Feiertag in Schleswig-Holstein werden?“ morgen ab 18 Uhr in der Aula des Bernstorff-Gymnasiums.