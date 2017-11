Offener Ganztag in Flensburg : „Warum müssen wir mehr bezahlen?“

vergrößern 1 von 2 Foto: Marcus Dewanger 1 von 2

von Joachim Pohl

erstellt am 24.Nov.2017 | 07:03 Uhr

Alle Eltern kennen das Problem: So lange die Kinder noch die Grundschule besuchen, ergibt sich ein Betreuungsproblem für die Zeit direkt nach Unterrichtsende. Für dieses Problem wurde vor vielen Jahren die Betreute Grundschule erfunden: Die Kinder können in der Schule bleiben, werden betreut oder nehmen an Kursen teil, die Eltern zahlen dafür an den Trägerverein – bis zu 75 Euro pro Monat für eine tägliche Betreuung bis 16 Uhr, freitags bis 14 Uhr.

Diese Betreuung im Rahmen des überall eingeführten offenen Ganztags wird jetzt deutlich teuer, nämlich um über 100 Prozent. Sie kostet ab dem Schuljahr 2018/2019 ganze 160 Euro. Die Verdoppelung des Satzes rief jetzt einige Eltern der Unesco-Schule Weiche auf den Plan: Sie haben sich Anfang der Woche mit einem Offenen Brief an Oberbürgermeisterin Simone Lange mit der Bitte um Aufklärung gewandt.

„Warum entstehen den Eltern solche hohen Kosten?“, fragen die Unesco-Eltern die OB. Auch wollen sie wissen, welche zusätzlichen Kosten für eine Früh- und Ferienbetreuung entstehen. Die Weicher Eltern befürchten, dass viele Eltern wegen der Kostensteigerungen künftig auf eine Betreuung ihrer Kinder verzichten werden. Bislang nehmen rund 40 Prozent aller Grundschulkinder an der Ganztagsbetreuung teil, sagt Stadtsprecher Christian Reimer. Statt mehr Personal wünschen sie vor allem mehr Platz für die Betreuung der Weicher Kinder.

Die deutliche Erhöhung der Beiträge wird voraussichtlich vor allem Eltern mit einem hohen Einkommen treffen. Für sie kommt keine Ermäßigung in Frage. Für viele andere hingegen schon, denn mit der neuen Struktur der Ganztagsbetreuung wird bei den Kosten die gleiche Sozialstaffel wie bei den Kindertagesstätten angewandt. Dort führe die Sozialstaffel dazu, dass ein Drittel der Eltern den vollen Satz, ein weiteres Drittel einen ermäßigten Satz und das dritte Drittel gar nichts bezahle, sagte die Vorsitzende des zuständigen Jugendhilfeausschusses, Ellen Kittel-Wegner.

Sie steht zu dem neuen Modell, das von der Ratsversammlung ohne Gegenstimme bei sechs Enthaltungen beschlossen wurde, und hebt die Neuerungen und Verbesserungen hervor. Da ist die Veränderung des Personalschlüssels: Künftig ist eine Betreuungsperson für 15 und nicht mehr für 20 Kinder zuständig. Auch wird die Qualifikation des Betreuungspersonals definiert. Eltern können ihre Kinder bedarfsgerecht auch für einzelne Tage anmelden. Es gebe künftig einen garantierten Platz für jedes Kind. Sie erinnert zudem daran, dass zwei Elternvertreter zu der Steuerungsgruppe gehörten, die das neue Konzept erarbeitet haben.