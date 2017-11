Containern : Warum Flensburger Studenten dänischen Müll essen

von Viktoria Mokretsova

erstellt am 26.Nov.2017 | 19:04 Uhr

Flensburg | Montag, 21 Uhr: Der 22-jährige Elektrotechnik-Student Harald und seine Mitbewohnerin Anna setzen sich in einen alten Renault und fahren in das benachbarte Padborg, um ihren WG-Kühlschrank mit Lebensmitteln zu füllen. Normalerweise fahren eigentlich die Dänen nach Deutschland, um einzukaufen. Doch Harald und Anna geben für ihr Essen keinen Cent aus. Sie „containern“ - anders gesagt, sie fischen Produkte aus Supermarkt-Mülltonnen.

Illegal, aber sicher

Zwei Kisten, mehrere Jutebeutel und eine große Einkaufstüte - Harald und Anna sind immer für einen großen Fang bereit. „Jedes Mal ist anders: Manchmal finden wir hundert Bananen oder 60 Packungen Kaffee und manchmal ist die Auswahl nicht so groß“, sagt Harald. Er zieht seinen „Containern-Pulli“ an: Um Essen zu holen, muss er praktisch in die Tonne abtauchen. Gummihandschuhe benutzt er nie, einfach danach Hände waschen sei genug, sagt er. Seine einzige Ausrüstung ist eine Stirnlampe.

Die Schatzkammern der weggeworfenen Lebensmittel stehen hinter dem Supermarkt. Die Tür eines Holzzaunes sowie die Container sind geöffnet. Für die Mülltaucher ist das die symbolische Erlaubnis des Inhabers, den Müll mitzunehmen. Containern ist in Dänemark nicht strafbar, solange man keine Sachbeschädigung oder Hausfriedensbruch begeht.

In Deutschland ist es hingegen aber per se illegal, denn der Müll gilt als privates Eigentum. Theoretisch können die Supermarktbetreiber den Diebstahl anzeigen, allerdings kommt es selten dazu. Wenn doch, dann wird das Verfahren meistens wegen Geringfügigkeit eingestellt.

Marktstandards gegen Vernunft

Anna öffnet die Mülltonnen. Es stinkt nach verdorbenen Produkten, aber erträglich. Der Inhalt des Containers sieht überraschend essbar aus. So liegen dort unter anderem Orangen und etwa zehn Packungen Himbeeren. Einige davon sind bereits von Schimmel angegriffen, aber den Rest kann man gut genießen. Die meisten Lebensmittel sind in separaten Mülltüten, Backwaren sind verpackt, sodass sie mit der Mülltonne selbst und ihrem bereits vergammelten Inhalt fast keinen Kontakt haben.

Gemüse und Obst sind immer in der Mülltonne zu finden. Manchmal gar nicht vergammelt, manchmal in der Anfangsphase. Aber auch leicht verdorbene Produkte nehmen die Mülltaucher mit. Zuhause schneiden sie den schimmeligen Teil ab. Seltener finden sie länger haltbare Produkte wie Zwiebeln und Öl.

Gründe, warum Supermärkte Lebensmittel wegwerfen, haben nicht immer mit dem Ablauf des Haltbarkeitsdatums zu tun. Wenn in einer Eierpackung ein Ei kaputt geht, landet die ganze Packung in der Mülltonne. Eine leicht schwarze Banane, die noch essbar ist, wird weggeschmissen, weil sie schlecht im Regal aussieht. Druckfehler, Verpackungsschäden, Nähe zum Mindesthaltbarkeitsdatum - hohe Standards führen zum Wegwerfen von Tonnen essbarer Lebensmittel in entwickelten Ländern. Allein in Deutschland werden laut WWF jährlich 18 Tonnen von Lebensmitteln (circa ein Drittel aller hergestellten Produkte) weggeworfen.

Flensburg containert

Anna und Harald haben zwei Supermärkte besucht. Das Ergebnis: zwei Kisten und zwei Jutebeutel Lebensmittel. Darunter sind Kartoffeln, Karotten, Paprika, Knoblauch, Äpfel, Orangen, Mango, Porree, Brot, Milch, Süßigkeiten. „Es kann viel mehr sein“, sagt Harald. Er und Anna packen die Beute ins Auto und fahren zurück über die Grenze. In der WG wartet auf sie ihr Mitbewohner Paul. Er freut sich über den frischen Knoblauch. Nachdem Gemüse und Obst gewaschen sind, werden sie verarbeitet. Harald kocht Himbeermarmelade, Paul macht eine Gemüsepfanne.

Paul ist 24 und studiert Biologie auf Lehramt an der Uni Flensburg. Er containert bereits seit sieben Jahren. Angefangen hat er in seiner Heimat Nordfriesland. Zusammen mit Freunden hat er ein unabhängiges Musikfestival organisiert. Da ihr Budget sehr gering war, haben sie mit dem Containern für das Essen auf dem Tisch gesorgt. „Das fühlte sich ganz natürlich an“, sagt Paul.

Als Paul vor zwei Jahren nach Flensburg zog, containerten er und seine Mitbewohner in der Stadt. Nach seinen Beobachtungen ist es hier ziemlich verbreitet: „Bei Aldi, der nun geschlossen ist, waren schon viele Menschen. Dort hatte ich einmal eine ziemlich witzige Begegnung. Zwei vermutlich Geflüchtete und eine Dame. Sie war bestimmt 60 bis 70 Jahre alt und hat denen gezeigt, wo man containern gehen kann.”

Essen ohne Gewissensbisse

Dann haben Paul und seine Mitbewohner das „unerschlossene Terrain“ Dänemark entdeckt. Nun besorgen sich dort ihre und noch eine befreundete WG das Essen: insgesamt acht Menschen. Neulich hat Paul noch von zwei WGs erfahren, die sich auch aus dänischen Mülltonnen ernähren.

Da die Qualität der Produkte besser und die Menge größer ist, sind Paul und seine Mitbewohner sogar wählerisch beim Aussortieren geworden. „Wir nehmen auch manchmal Dinge nicht, die ich früher bestimmt gegessen hätte“, so Paul. Meistens nehmen sie mehr als sie verbrauchen können und verschenken vieles an Freunde und Familie.

Pauls monatliches Budget beträgt 250 Euro. Davon zahlt er 207 Euro für die Miete. Er containert nicht nur, weil er seine Eltern nicht belasten will. Für ihn ist es bereits eine Philosophie.

„Beim Kaufen mache ich mich für die Produktion verantwortlich. Alle tierischen Produkte verursachen diverse Effekte auf unsere Umwelt. Ich kaufe auch mittlerweile keinen Käse mehr, weil der aus der Massentierhaltung kommt und ich das ethisch verwerflich finde. Beim Containern, habe ich keine Schuld daran. Wenn ich in der Mülltonne ein Stück Käse finde, kann ich das ohne schlechtes Gewissen essen. Ich bin eigentlich nur ein Verwerter“, so Paul.

Praktischer als Einkaufen

Harald stimmt ihn zu. Obwohl er es sich leisten kann, Essen im Supermarkt zu kaufen, geht er containern, denn er wolle nicht an der Nachfragebildung teilnehmen und damit die Wirtschaft stimulieren, weiter Überschüsse zu produzieren.

„Ich finde es schwachsinnig, Essen wegzuwerfen, erklärt er. Wenn man sieht, was für Essen die da wegwerfen, dann ist es ein gesunder Menschenverstand, zu containern. Wenn ich die Sachen sehe und mir vorstelle, jemand steht bei sich zu Hause in der Küche und findet sie in dem Zustand, wie sie in der Mülltonne liegen - niemand würde auf die Idee kommen, sie wegzuwerfen“.

Gleichzeitig wäre das für Harald auch ganz praktisch: „Du musst nicht in den Laden gehen und dich entscheiden, du nimmst einfach das, was kommt, und musst nicht in der Schlange stehen, geschweige denn zahlen. Es geht wahrscheinlich sogar schneller als einkaufen”.

Gesundheit zum Nulltarif

Doch nicht alle Supermarkt-Inhaber wollen ihren Müll überlassen. Manche stellen die Container ins Gebäude, verschließen sie oder geben den Mitarbeitern die Anweisung, vor dem Wegschmeißen Lebensmittel unbrauchbar zu machen, damit man sie nicht mehr rausholen kann. „Das zum Beispiel passiert bei Sky. Aber das hängt nicht mit bestimmten Ketten zusammen, sondern liegt am Filialleiter”, erklärt Paul.

Der Filial-Inhaber von Rewe am Holm findet beispielsweise Containern nicht gut. Warum, wollte er aber nicht begründen. Nach seinen Angaben, wären Mülltonnen des Supermarkts verschlossen und das sei die generelle Politik der Firma.

Bei Edeka an der Angelburger Straße sind die Mülltonnen im Gegenteil geöffnet. Der stellvertretende Marktleiter Viktor Hahn meint, die weggeschmissenen Lebensmittel seien nicht für den Verzehr gedacht. „Unser Supermarkt gibt noch essbare Produkte sowieso an die Tafel“, so Hahn.

Paul meint, Containern solle für Händler keine Gewinn-Einbußen verursachen, denn meistens liegen in der Mülltonne nicht die billigsten Produkte. „Ich containere unter anderem Sachen, die ich gar nicht kaufen kann“, erklärt Paul. „Würde ich meine Nahrung kaufen müssen, würde ich den ganzen Monat von den billigsten Nahrungsmitteln leben müssen. Damit würden die Supermärkte auch fast nichts verdienen. Aber mit containern esse ich mindestens einmal täglich eine warme Mahlzeit mit viel Gemüse, fast jeden Tag Obst“.

Obwohl ihre Lebensmittel aus der Mülltonne kommen, hatten die Jungs noch nie gesundheitliche Probleme. „Ich hatte nur einmal eine Lebensmittelvergiftung und das war im Restaurant“, sagt Harald.

Alle Namen sind im Artikel auf Wunsch der Protagonisten verändert.